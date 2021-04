Ahilik Kültürü ile Millî Üretim Hareketi iş birliği

MÜSİAD, İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğü ve Eğitime Destek Platformu arasında Ahilik Kültürü ile Millî Üretim Hareketi İş Birliği Protokolü imzalandı.

İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğü, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği ve Eğitime Destek Platformu arasında; ahilik kültürünü destekleyecek eğitsel, sosyal ve kültürel çalışmalar gerçekleştirilmesi, bu konudaki çalışmalara destek olunması ve tecrübe ve bilgi paylaşımında bulunulması amacıyla iş birliği protokolü imzalandı.

İş piyasasının ihtiyaçları dikkate alınarak hazırlanan protokol, gereksinim duyulan nitelikli insan gücü oluşturulmasına ilişkin teknoloji, donanım, insan kaynağı, AR-GE, üretim vb. odaklı konular ve ahilik kültürü ile ilgili çalışmaların çok boyutlu gündeme alınarak değerlendirilmesini sağlayacak.

MÜSİAD Genel Merkez'de gerçekleşen imza törenine İstanbul İl Millî Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Eğitime Destek Platformu İstanbul Şube Başkanı Seçkin Turan'nın yanı sıra ilgili yönetim kurulu üyeleri, komite başkanları, meclis üyeleri ve okul müdürleri de katıldı.

Protokol kapsamı; okullarda verilen eğitim-öğretim programlarının, ahilik kültürünü kapsayacak şekilde yenilenmesi, ahilik kültürünün ders içeriği olarak sunulması için müfredat hazırlanması ve bu eğitim için gerekli materyallerin hazırlanarak bakanlığa sunulması olarak belirlendi. İmzalanan protokol kapsamında, okullarda öğretmen ve öğrencilere ahilik kültürünün tanıtılmasına yönelik eğitimler düzenlenecek. Anlaşma kapsamında ayrıca; tarafların birbirlerinin faaliyetlerini mümkün olduğu ölçüde desteklemesi, kurumların mesleki eğitim çerçevesinde ortaklaşa her türlü bilimsel, akademik, sosyal ve kültürel çalışmalara imza atması, projeler geliştirilmesi amacıyla birlikte faaliyetler gerçekleştirilmesi gibi konulara ilişkin karar alındı.

"Memleket Meselesi Olan Mesleki Eğitime Destek Vermeye Her Zaman Hazırız"

"Memleket meselesi olan mesleki eğitime her zaman desteğe hazırız" diyen MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, protokole ilişkin açıklamada bulunda. Kaan, "Atalarımızdan miras aldığımız kadim kültürü tüm dünyaya yaymak amacıyla MÜSİAD olarak yılmadan ve inançla çalışacağız." şeklinde konuştu. Ancak Anadolu mayasıyla yetişen gençlerin, daha iyi bir dünyaya öncülük edebileceğini kaydeden Kaan, " Mesleki eğitim kurumlarımızın eğitici ve yöneticilerinin hizmet içi ve iş başında eğitimlerinin gerçekleştirilmesine katkı sağlamaktan memnun olduğumuzu belirtmeliyim. Gençlerimizi, kıymetli birer maden gibi işleyerek parıldamalarını sağlamak zorundayız. Bunun için işletmelerde beceri eğitimi ve staj uygulamalarını gerçek üretim ortamlarında yaptırmak gerekiyor. İnanıyoruz ki donanımları ve başarılarıyla ülkemizi parlatacak olan gençlerimizdir. MÜSİAD olarak, kurulduğumuz günden bu yana, her fırsatta eğitimin önemini vurguladık. Bugün dünyaca tanınan, önemli başarılara imza atan mühendislerimiz, doktorlarımız, bilim insanlarımız var.Biliyoruz ki bu ülkenin mayası, nicelerini yetiştirecek güce sahip. Biz her adımımızı, bu inançla atıyoruz. Türkiye'mize, gençlerimize, pırıl pırıl çocuklarımıza çok güveniyoruz. Ahilik Kültürü ile Millî Üretim Hareketi İş Birliği Protokolü'nün Üreten Türkiye yolunda güçlü yarınlar için hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

"Mesleki ve teknik eğitimin geliştirilmesine yönelik çalışmalar güçlü yarınlarımız açısından çok önemli."

Mesleki eğitimde ahilik kültürünün çok önemli olduğunu ifade eden İstanbul İl Millî Eğitim Müdürü Levent Yazıcı şöyle konuştu:

MÜSİAD'la imzalanan iş birliği protokolünün nitelikli mesleki eğitimin,atölye ve laboratuvar kurulumu ve donatımının gönüllülük esaslı olarak gelişmesine katkıda bulunacaktır. Mesleki eğitimde üreten okullar anlayışıyla eğitim-öğretim faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Mesleki ve teknik eğitimin geliştirilmesine yönelik çalışmalar güçlü yarınlarımız açısından çok önemli. Ahilik kültürünü içine alan çerçeve öğretim programların güncellenmesi ve eğitim materyallerinin hazırlanması sürecinin çıktıları hakikaten başlı başına büyük bir kazanım olacak. Bugün kökleri Anadolu'nun ahilik kültürü ve bilinci ile derinleşen, eğitime ve insan gücüne daha fazla yatırım yapılması için çalışan MÜSİAD ve Eğitime Destek Platformu ile imzaladığımız iş birliği protokolünün, iki kurumun yürüttüğü faaliyetlere olumlu katkı sağlayacağını ümit ediyor ve bu açıdan son derece önemsiyoruz."

Protokolün amaç ve çerçevesinin çok kapsamlı olduğunu belirten Eğitime Destek Platformu İstanbul Şube Başkanı Seçkin Turan, protokol kapsamındaki mesleki eğitim kurumlarının atölye/laboratuvarların kurulmasının desteklenmesinin başlı başına önem arz ettiğini ifade etti. Turan,"Ahilik kültürü ile şekillendirilmiş, teklifi yapılacak müfredat hazırlama çalışmalarının gerçekleştirilmesi, eğitim içeriklerinin hazırlanması, staj imkânlarının oluşturulması önemli.Protokolün sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünü yetiştirmeye ve teknik eğitime yönelik yapılacak olan mesleki faaliyet ve projelere katkısı büyük olacaktır. Nitelikli öğrencilerin yetiştirilmesi ve ileride istihdamlarının desteklenmesi noktasında ekosistemin paydaşları ile iletişim ve iş birliği faaliyetlerini içeren böylesi bir protokolde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

MÜSİAD İşgücü Planlama ve Mesleki Teknik Eğitim Komitesi Başkanı Ali Gökhan Er ise "İnanıyoruz ki bugün burada imzalanan iş birliği protokolü, gençlerimizin Ahilik kültürü içerisinde, milli bir anlayış ile yetişmesine katkı sağlayacak ve iş dünyasının aradığı meslek erbabı ahlaklı gençler yetiştirilmesinde önemli rol oynayacaktır" dedi.

10 yıl boyunca geçerli olacak iş birliği kapsamına giren mesleki ve teknik eğitim kurumları şöyle: Beşiktaş İstanbul Teknik Üniversitesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Esenler Mesleki Eğitim Merkezi, Eyüpsultan Alibeyköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Kartal Atalar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Pendik Teknopark İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Üsküdar Bağlarbaşı Pazarlama ve Perakende Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi.

On yıllık bir süreyi kapsayan protokol doğrultusunda mesleki ve teknik eğitime yönelik kariyer günü, rehberlik, yarışma, gezi gibi etkinliklerle farkındalık faaliyetlerini kapsayan protokol çerçevesinde hizmetçi eğitim ve çalıştaylar da düzenlenecek. Protokolün yürürlükte olduğu süre içerisinde taraflarca gerek görülmesi ve mutabık kalınması hâlinde değişiklik ve ilaveler yapılabilecek.

Kaynak: Bültenler