17.09.2019 15:23

Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Başkanı Talat Dinçer, bu yıl 26.'sı kutlanacak olan Ahilik Kültürü Haftası kapsamında Vali Ali İhsan Su, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve MGC Başkanı Turgay Demirtaş'ı ziyaret etti



Başkan Dinçer, beraberinde Ticaret İl Müdürü Hacı Akif Çiftçi, Başkanvekili Ömer Şahbudak ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte ilk olarak Mersin Valisi Ali İhsan Su'yu ziyaret ederek çiçek takdim etti.



Mersin Valiliğine gerçekleştirdiği ziyaretinde hafta ile ilgili bilgi paylaşımında bulunan Dinçer, "Ahilik geçmiş kültürlerimizin yaşatılması adına, meslek birlikteliğinin oluşturulması adına, günlük hayatımızda bugün bir çok kurum ve kuruluşun yaptığı görevleri tek başına yapıp, ülkesine faydalı olan iyi insan, iyi ahlaklı insan, iyi usta yetiştiren, devletine, ülkesine, milletine bağlı bir örgütlenme teşkilatıdır. Bu değerlerin ve kültürlerin yaşatılması adına Ticaret Bakanlığımızın koordinesinde ülke genelinde Ahilik Haftasını kutluyoruz. Bu yılda Mersin'de bu kutlamaların 26.'sını icra edeceğiz" dedi.



"İyi ve ahlaklı insan yetiştiren örgütlenme şekli"



Mersin Valisi Ali İhsan Su ise ahiliğin, 13. yüzyılda kurulup günümüze kadar gelen esnaf ve sanatkarların en önemli ve en güçlü yapılanması olduğuna vurgu yaparak, "İyi insan, iyi sanat erbabı yetiştiren, iyi ahlak sahibi, düzgün ve çevresine faydalı insan yetiştiren bir örgütlenme şekli. Bugün bu kültürü sizler yaşatıyorsunuz ve bu kültürün, geleneğin, adetin gelecek nesillere aktarılması mücadelesini veriyorsunuz. Ahi Evran Veli ile başlayıp devam eden ve sanat için, iş dünyası için, düzgün ve güvenilir iş insanı yetiştirmede çok önemli bir görevi yerine getiren bu geleneğin yaşatılması adına bu etkinlikler büyük önem taşıyor" ifadelerini kullandı.



Vali Su'nun ardından beraberindekilerle birlikte Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'i ziyaret eden Dinçer, burada yaptığı açıklamada, bu kültürü gelecek nesillere aktarabilme adına Ahilik Kültürü Haftasını kutladıklarını belirterek, "Bu kültürü gündemde tutmamızın amacı, insani meziyetlerin ortaya çıkarılması, sanatın ortaya çıkarılması, ticari hayatta dürüstlüğün, iyi ahlakın hakim kılınmasıdır. Bu kültürü bu güzel değerleri gündemde tutarak gelecek nesillere aktarma adına bu etkinlikleri yaşatarak gelecek nesillere aktarma gayretindeyiz" diye konuştu.



Başkan Seçer de ahilik kültürünün temelinin yüzyıllar öncesine dayandığını vurgulayarak, "Bu topraklara ait bir kültürü yaşatma gayreti içerisindesiniz. Bende bu kültürle büyüdüm. 5 yaşında kunduracı çırağı olarak iş hayatının içerisinde yer aldım. Esnaflıkta hiyerarşik dönem çok önemli. Bende sırasıyla o yamaklık, çıraklık, ustalık dönemlerini yaşadım. Bu anlamda Ahilik Kültürü Haftası kutlamalarını çok önemsiyorum" şeklinde konuştu.



Konuşmasının devamında esnaf ve sanatkarların bu kültürü yaşatarak felsefi ve manevi yönünü ortaya koyduğunu ancak esnaf ve sanatkarların bunların yanında güncel sorunları bulunduğuna dikkat çeken Seçer, "Bu sorunların başında ekonomik konular geliyor. Esnafımızın ekonomik sorunlarının çözümünde merkezi hükümetin ve bizlerin görev ve sorumlulukları bulunuyor. Bizim yolumuz beli. Bu memlekete güzel şeyler vermek ve güzel anılmak" dedi.



Başkan Dinçer ve yönetim kurulu üyeleri son olarak Mersin Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Demirtaş'ı ziyaret ederek hafta ile bilgi paylaşımında bulundu. - MERSİN

Kaynak: İHA