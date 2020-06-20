AHİKA destekledi, "Sağlıklı işçiler, sağlıklı tarım" projesi tamamlandı
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AHİKA destekledi, "Sağlıklı işçiler, sağlıklı tarım" projesi tamamlandı

AHİKA destekledi, "Sağlıklı işçiler, sağlıklı tarım" projesi tamamlandı Asırlık gelenek çadır hayatı sağlıklı ortamlara kavuştu Tarım işçileri 20 yıl sonra bir ilki yaşadı AHİKA, Kovid-19 ile mücadelede 8 projeye destek verdi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı Ahiler Kalkınma Ajansı korona...

20.06.2020 01:04 | Son Güncelleme: 20.06.2020 01:09

AHİKA destekledi, "Sağlıklı işçiler, sağlıklı tarım" projesi tamamlandı

Asırlık gelenek çadır hayatı sağlıklı ortamlara kavuştu

Tarım işçileri 20 yıl sonra bir ilki yaşadı

AHİKA, Kovid-19 ile mücadelede 8 projeye destek verdi

NEVŞEHİR - Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı Ahiler Kalkınma Ajansı korona virüs ile mücadele kapsamında Nevşehir ve Kırıkkale'de çalışan tarım işçileri sağlıklı bir yaşam ortamına kavuştu.

Asırlar öncesinde Orta Asya ve Anadolu'da bir yaşam tarzı olan konar-göçerlik 'çadır' geleneğinin yerini artık konteyner evler aldı. Ekmek parası için kilometrelerce yol kat ederek Kırıkkale ve Nevşehir'e gelen mevsimlik tarım işçileri, çadır hayatından konteyner hayatına geçiş yaptı. Tarım işçilerinin kalacak yer sorununun çözümü amacıyla Kırıkkale Valiliğinin koordinesinde başlatılan proje kapsamında Balışeyh ilçesinde kurulan konteyner kent, Ahiler Kalkınma Ajansı tarafından desteklendi. Konteyner evde; yatak odası, mutfak, banyo ve tuvalet bulunurken Hacıbektaş Kaymakamlığı tarafından başlatılan "Sağlıklı işçiler, sağlıklı tarım" projesi sayesinde de tarım işçileri, banyo, tuvalet ve suya kavuştu.

AHİKA tarafından kovid-19 salgını ile mücadeleye katkı sağlamak ve salgının etkilerinin azaltılmasına yönelik acil çözüm projeleri desteklenirken bu kapsamda, Niğde Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, Kırıkkale Balışeyh Köylere Hizmet Götürme Birliği, Niğde Bor İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Nevşehir Hacıbektaş İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Aksaray İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Aksaray Ortaköy Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği ve Nevşehir Derinkuyu Kaymakamlığı'na proje desteği sağlandı.

Destek sağlanan projelerden, Nevşehir Hacıbektaş ve Kırıkkale Balışeyh ilçelerinde uygulanan projeler tamamlanarak, mevsimlik tarım işçilerinin sağlıklı bir ortamda konaklamasına olanak sağlayacak konteynerler, wc-duş kabinleri, güneş enerjili su ısıtma sistemleri, güneş enerji panelleri ve temiz su kaynağı sistemlerinin kurulumu sağlandı.

Hacıbektaş İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yusuf Çoban yaptığı açıklamada, " Ahiler Kalkınma Ajansı tarafından finanse edilen Kovid-19 ile mücadele ve dayanıklılık programı kapsamında sağlıklı işçiler sağlıklı tarım ismiyle bir proje sunduk. Hacıbektaş Kaymakamımız Kübra Kurtoğlu bize bu fikri verdi. Bizde Hacıbektaş İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak projemizi AHİKA'ya sunduk. Projeyi uygulama alanında beşerli olmak kaydıyla 16 tane tuvalet ve duş kabini tasarlamıştık. Bunların su ve elektrik ihtiyaçları tamamen güneş enerji panelleri ile doğal bir ortamda karşılanmaktadır. Projemizin bedeli toplam 267 bin liraya mal oldu. Projemizi onaylayarak buradaki tarım işçilerimize destek veren Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank'a ve proje fikrini bize vererek yol gösteren Kaymakamımız Kübra Kurtoğlu'na teşekkür ederim. İşçilerimiz de bu projeden son derece memnunlar. Çünkü yıllarca burada elektrik, su, tuvalet ihtiyaçları yıllarca karşılanamamış. Proje sayesinde duşlarını alıp, tuvalet ihtiyaçlarını karşılayabiliyorlar. Genel olarak tarım işçilerimiz bu çalışmadan memnunlar" dedi.

Hacıbektaş ilçesinde tarım işçisi olarak çalışan Halef Altınay, " Yapılan hizmetten dolayı herkese teşekkür ederiz. Yani yapılan hizmetten çok memnunuz. Burada 350 işçimiz var. Toplamda çoluk çocuk olarak 700 kişi burada kalıyoruz. Ben 20 yıldır buradayım ve böyle hizmet görmedik" dedi.

Tarım işçisi Halime Telkıran'da açıklamasında böylesine bir hizmete kavuşmaktan dolayı son derece mutlu olduklarını ifade ederken emeği geçen herkese teşekkür ederim şeklinde konuştu.

1 Nisan 2020 tarihi itibarıyla başlayan Destek Programında değerlendirme süreci sonrası 8 proje destek almaya hak kazandı. Proje uygulamaları ise 21 Nisan 2020 tarihinde başladı. Destek almaya hak kazanan 8 proje için AHİKA tarafından sağlanacak toplam destek tutarı ise; 3 milyon 767 bin 776 lira 50 lira oldu.

AHİKA destekledi, 'Sağlıklı işçiler, sağlıklı tarım' projesi tamamlandı

Kaynak: İHA

Manşet

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