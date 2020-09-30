Ahbap Başkanı Haluk Levent'ten şehitlere büyük vefa! 15 adet su kuyusu bağışladı
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Ahbap Başkanı Haluk Levent'ten şehitlere büyük vefa! 15 adet su kuyusu bağışladı

30.09.2020 10:14 | Son Güncelleme: 30.09.2020 10:37
Ahbap Başkanı Haluk Levent'ten şehitlere büyük vefa! 15 adet su kuyusu bağışladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun himayesinde başlatılan ve kendisinin de 11 kuyu bağışlayarak başlattığı, "1000 Şehidimize 1000 Su Kuyusu" projesine
her kesimden destek yağıyor.

AHBAP'ın kurucusu ve başkanıHaluk Levent, terörle mücadele ederken hayatlarını kaybeden kahramanları unutmayarak büyük bir vefa örneği gösterdi. Vefa kampanyasına Afrika ülkeleri Kamerun, Benin ve Togo'da inşa edilmek üzere 15 adet su kuyusu bağışlayarak destek oldu.

İstanbul Levent'te bulunan Ahbap Genel Merkezi'nde Deniz Feneri Derneği GenelBaşkanı Coşkun Yıldız ve Deniz Feneri İletişim Danışmanı Fevzi Yalçın'ın ziyaret ettiği sanatçı Haluk Levent proje hakkındabilgialdıktansonra15adetsukuyusubağışında bulunarak şehitlerimize olan duyarlılığını ve vefasını göstermiş oldu.

Başta kuraklık olmak üzere maddi imkansızlık ve terör nedeniyle milyonlarca Afrikalı insan güvenli ve temiz olmayan suları içmek zorunda kalıyor.

Yetersiz beslenmeye kirli ve kötü şartlarda edinilen suların da tüketilmesieklenincebaştaçocuklarolmaküzerehergün yüzlerce insan susuzluk ve kirli sulardan ortaya çıkan hastalıklar nedeniyle hayatını kaybediyor.

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