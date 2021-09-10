Ağustos ayında en çok habere konu olan büyükşehir belediye başkanları! Zirvede Tunç Soyer var
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ağustos ayında en çok habere konu olan büyükşehir belediye başkanları! Zirvede Tunç Soyer var

Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Haberler | Politika

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, ağustos ayında en çok habere konu olan büyükşehir belediye başkanlarını açıkladı. Listenin zirvesinde 16 bin 411 haberle İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer bulunurken, ikinci sırada ise 10 bin 480 haberle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yer aldı. Üçüncü sırada ise Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın bulunması dikkat çekti.

Türkiye'nin en büyük dijital haber bankası Habermetre, 8 bini aşkın Türk sitesini tarayarak, 2021 Ağustos ayında en çok haber konusu olan büyükşehir belediye başkanlarının listesini hazırladı.

TUNÇ SOYER ZİRVEYE YERLEŞTİ

Habermetre'nin açıkladığı raporda; İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer 16 bin 411 haberle listenin zirvesine yerleşti.

Ağustos ayında en çok habere konu olan büyükşehir belediye başkanları! Zirvede Tunç Soyer var

İMAMOĞLU İKİNCİ SIRADA YER ALDI

Listenin ikinci sırasında ise 10 bin 480 haberle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yer aldı.

Ağustos ayında en çok habere konu olan büyükşehir belediye başkanları! Zirvede Tunç Soyer var

MANSUR YAVAŞ BEŞİNCİ SIRADA

Listenin en dikkat çeken noktalarından biri Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın 10 bin 246 haberle üçüncü sırada yer alması oldu. Onu 8 bin 465 haberle Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın takip etti. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise listede kendine 7 bin 228 haber ile beşinci sırada yer buldu.

Ağustos ayında en çok habere konu olan büyükşehir belediye başkanları! Zirvede Tunç Soyer var

FATMA ŞAHİN VE YILMAZ BÜYÜKERŞEN DE LİSTEDE

Habermetre'nin verilerine göre en çok habere konu olan büyükşehir başkanları listesinde Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin 5 bin 468 haberle altıncı; Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu 4 bin 247 haberle yedinci, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün 4 bin 236 haberle sekizinci, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen bin 949 haber ile dokuzuncu sırada yer aldı. 10 kişilik listenin sonunda ise bin 507 haberle Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen bulunuyor.

Habermetre verilerine göre hazırlanan liste şu şekilde:

Ağustos ayında en çok habere konu olan büyükşehir belediye başkanları! Zirvede Tunç Soyer var
Ağustos ayında en çok habere konu olan büyükşehir belediye başkanları! Zirvede Tunç Soyer var
İmamoğlu'ndan 'Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?' sorusuna yanıt: İstanbul'u alan Türkiye'yi alır tezine damga vuracağım
İmamoğlu'ndan "Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?" sorusuna yanıt: İstanbul'u alan Türkiye'yi alır tezine damga vuracağım
Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü
Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Erbaş Fuat Oktay Faik Öztrak İbrahim Altay Fahrettin Koca
Magazin Yalın Ece Üner Düm Tek Tek Kylie Jenner
Spor Marcao Şenol Güneş Ünal Karaman Lionel Messi Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Ağustos ayında en çok habere konu olan büyükşehir belediye başkanları! Zirvede Tunç Soyer var - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.9.2021 15:29:30. #1.14#

title