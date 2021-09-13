Ağrı Milli Eğitim Müdürü Kökrek, Tutak İlçesindeki okulları inceledi

Maarif Müfettişleri Başkanı İbrahim Gökalp, Milli Eğitim Müdür yardımcıları İshak Hasanoğlu ve Edip Erdoğan, Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Özmüş ile birlikte Tutak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünü ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammed Necmi Karaoğlan ve şube müdürleri tarafından karşılandı.

İlçede yürütülen eğitim-öğretim faaliyetleri ile okullarda Covid-19 tedbirleri hakkında bilgiler alan Kökrek, daha sonra yapımı tamamlanan okulları yerinde inceledi. Okul yöneticilerinden okullarda yapılan çalışmalara ilişkin bilgiler alan ve okulların tüm bölümleri gezen Kökrek, DYK kurslarında öğrencilerle bir araya geldi.Öğrencilerle sohbet eden Kökrek, öğrencilere maske, mesafe ve hijyen uyarısında bulundu. Her fırsatta okulları ziyaret ettiklerini ifade eden Kökrek, öğretmen ve öğrencilerin sıkıntılarını yerinde tespit etmeyi amaçladıklarını belirtti. Öğrencilere en iyi eğitimi vermek için çalıştıklarını ve bunun mücadelesini verdiklerini söyleyen Kökrek, "Eğitim, toplumsal yaşamımıza yön vermede, geleceğe yönelik adımlarımızı daha sağlam atmada ve ülkemizin farklı alanlarda başarıya ulaşmasında vazgeçilmez bir öğedir. Bizlerde, yarınlarımızın teminatı olan çocuklarımızın geleceğe hazırlanması hususunda idarecilerimizden öğretmenlerimize, bütün maarif kadromuzla köklü ilim geleneğimizi ihya edebileceğimiz, geleceğin nesillerini yarınlara en iyi şekilde hazırlayabileceğimiz; ilmi, fikri, sosyal, kültürel ve manevi alanlarda gelişimlerini sağlayabileceğimiz bir eğitim öğretim yılı geçirmeleri için il merkezi ve ilçelerimizdeki okullarımızı ziyaret ediyoruz. Okullarımızda okul idarecileri ve öğretmenlerimizle bir araya gelerek ilimizin eğitim çıtasını yükseltmek ve nitelikli eğitimi yaymak amacıylaistişare yapıyoruz. Tüm paydaş kurum ve STK temsilcileri ile birlikte ilimizin eğitim kalitesini yükseltebiliriz"dedi.

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