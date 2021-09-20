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Ağrı Milli Eğitim Müdürü Kökrek'e ziyaretler

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Ağrı Milli Eğitim Müdürü Kökrek'e ziyaretler

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, MEB AR-GE,Kalite ve İzleme Daire Başkanı Mehmet Baki Öztürk, Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA), İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek'e "Hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Milli Eğitim Bakanlığı AR-GE,Kalite ve İzleme Daire Başkanı Mehmet Baki Öztürk, Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA), İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek'i makamında ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek konuklarına teşekkür eden Kökrek, hayata geçirilen projeler ve planan çalışmalara ilişkin bilgiler verdi. Daha sonra konukları ile birlikte Araştırma ve Geliştirme Merkezini ziyaret ederek incelemelerde bulunan Kökrek,"Kurulan bilim merkezi kapsamında Hololens teknolojisini içeren, anatomi simülatörü içeren Sanal Gerçeklik alanı ve İnsansız robot, Delta robot, 6Dof hareketli platform, Seri robot içeren Robotik alan olmak üzere iki tema belirlenip temalara uygun eğitim sınıfı ve sergi alanı oluşturulmaktadır. Eğitici eğitimi alacak olan bölgemiz eğitim kurumlarında görev yapan en az 20 öğretmen, sanal gerçeklik ve robotik uygulama alanına gelecek en az 120 birey ve sanal gerçeklik sınıfında en az 60, ilkokul-ortaokul öğrencilerinin yer alacağı robot sınıfında en az 60, lise öğrencilerinin yer alacağı robot sınıfında en az 60, akıl ve zeka oyunları sınıfında en az 72, okul öncesi sınıfında en az 72 olmak üzere toplam 504 öğrenci hedef grubumuzu oluşturmaktadır"dedi.

Kökrek'e ziyaretlerde KOSGEB Müdürü Abdulmelik Taşkın ve İbrahim Çeçen Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Genel Sekreteri Numan Aktaş eşlik etti.

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