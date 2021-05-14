Son dakika haber... PKK'lı teröristlerin taciz ateşi sonucu şehit olan özel harekat polisinin naaşı memleketine uğurlandı
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Son dakika haber... PKK'lı teröristlerin taciz ateşi sonucu şehit olan özel harekat polisinin naaşı memleketine uğurlandı

Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Ağrı'da PKK'lı teröristlerin taciz ateşi sonucu şehit olan özel harekat polisi Veli Kabalay'ın naaşı, törenle memleketi Denizli'ye uğurlandı.

Ağrı'da PKK'lı teröristlerin taciz ateşi sonucu şehit olan özel harekat polisi Veli Kabalay'ın naaşı, törenle memleketi Denizli'ye uğurlandı.

Türkiye-İran sınır hattında yapılan duvar inşaatının güvenliğini sağlayan güvenlik güçlerine PKK'lı teröristlerce İran tarafından açılan taciz ateşi sonucu dün şehit olan özel harekat polisi Veli Kabalay için Ahmedi Hani Havalimanı'nda tören düzenlendi.

Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınarak alana getirilen şehit Kabalay'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, tören mangasınca omuzlarda taşınarak katafalka konuldu.

Burada saygı duruşunda bulunulmasının ardından, şehit Kabalay'ın öz geçmişi okundu.

Şehit Kabalay'ın naaşı, dua edilmesinin ardından silah arkadaşlarının omzunda taşınarak askeri uçakla son yolculuğuna uğurlanmak üzere memleketi Denizli'ye gönderildi.

Törene, Vali Osman Varol, Iğdır Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, 12. Mekanize Tugay Komutanı Vekili Albay Serhat Kasalak, Iğdır 5. Hudut Alay Komutanı Albay Yılmaz Doğan, Ağrı İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mehmet Çimen, Iğdır İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Özdurhan, Belediye Başkan Vekili Mehmet Özgül, İl Emniyet Müdürü Nihat Özen ve kurum amirleri katıldı.

Son dakika haber... PKK'lı teröristlerin taciz ateşi sonucu şehit olan özel harekat polisinin naaşı memleketine uğurlandı
Son dakika haber... PKK'lı teröristlerin taciz ateşi sonucu şehit olan özel harekat polisinin naaşı memleketine uğurlandı
Son dakika haber... PKK'lı teröristlerin taciz ateşi sonucu şehit olan özel harekat polisinin naaşı memleketine uğurlandı
Son dakika haber... PKK'lı teröristlerin taciz ateşi sonucu şehit olan özel harekat polisinin naaşı memleketine uğurlandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez

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