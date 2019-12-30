Ağrı Barosu hizmet binası ve sosyal tesisleri için arsa tahsisi yapıldı

30.12.2019 13:42 | Son Güncelleme: 30.12.2019 13:47

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Av. Prof.Dr. Metin Feyzioğlu tarafından Ağrı Barosu'na yeni bina yapılması için arsa tahsisi yapıldı.



Ağrı ziyareti sırasında Ağrı Barosu Avukatlarının taleplerini dinleyerek Ağrı'ya en kısa sürede yeni bir hizmet binası yapılması sözünü veren Metin Feyzioğlu bu sözünü yerine getirerek arsa tahsisini gerçekleştirdi.



Ağrı il merkezinde yeni devlet hastanesi bölgesinde bulunan bin 900 metrekare arsa TBB Genel Müdürü İrfan Öztürk'ün katılımı ile satın alındı. Arsanın teslim töreninde konuşan Ağrı Baro Başkanı Av. Mehmet Salih Aydın, yapılacak hizmet binası ile Ağrı'da kurumsal bir yapıya kavuşacaklarını söyledi. Hizmet binasının tüm avukatların hayali olduğunu dile getiren Başkan Aydın "Yaz aylarında başlayacağımız inşaat alanı içerisinde tüm organların yer alacağı idari bina, 2 adet toplantı salonu, derslikler, kütüphane, cafe, restaurant, ve misafirhane yapılmasını düşünüyoruz. 5 katlı olacak hizmet binası ve sosyal tesislerimiz Ağrı mimarisine örnek olacaktır. Ağrı Barosu'nu yıllardır beklemiş olduğu bir hizmete kavuşturan, önce avukatlar düsturu ile hareket eden TBB Başkanımız Av. Prof. Dr. Metin Feyzioğlu'na, TBB Yönetim Kurulu'na bu süreçte desteğini esirgemeyen Ağrı Barosu Yönetim, Denetim, Disiplin Kurulu üyeleri ile TBB delegelerimize baromuz adına teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - AĞRI

Kaynak: İHA