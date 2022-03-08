Ağırlaştırılmış müebbetle yargılanan Gizem'in eski sevgilisine iyi hal indirimi: 20 yıl hapis

BURDUR'un Bucak ilçesinde eski sevgilisi Gizem Canbulut'u (17), 8 bıçak darbesiyle boğazını keserek öldürmekten ağırlaştırılmış öbür boyu hapis istemiyle yargılanan Eren Yıldız (19), önce ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti daha sonra 'haksız tahrik' ve 'iyi hal' indirimi uygulayarak 20 yıl hapis cezasına hükmetti. Karara tepki gösteren baba Hasan Canbulut, "Cinayetin işlendiği zaman kızım, o bıçak ilk saplandığı zaman 'Anne' mi dedi, 'Baba' mı dedi, nasıl çırpındı, 'Kurtarın' mı dedi. Yani hiç düşünmeden bir defa vursaydı belki şu anda acısıyla uğraşıyordum, belki yarasıyla uğraşıyor olurdum. 8 defa bıçaklayarak canice öldürmenin nasıl hevesini tattın." diye konuştu.

Bucak Necati Topay Ticaret Meslek Lisesi'nde, aynı dönem farklı sınıflarda öğrenim görürken tanışan Gizem Canbulut ile Eren Yıldız, bir süre gönül ilişkisi yaşadıktan sonra ayrıldı. İddiaya göre geçen yıl 17 Mart'ta Yıldız ile Canbulut, konuşmak üzere Yunus Emre Parkı'nda buluştu. Burada surların alt tarafında oturan Canbulut ile Yıldız arasında tartışma çıktı. Eren Yıldız, yanındaki bıçakla Gizem Canbulut'u boğazından bıçaklayıp evine gitti. Polisi arayıp kendini ihbar eden Eren Yıldız, gelen ekip tarafından gözaltına alındı. Parka giden ekipler Gizem Canbulut'un cansız bedeniyle karşılaştı. Gizem Canbulut'un cenazesi, Bucak'ın Susuz köyü mezarlığında toprağa verilirken, Eren Yıldız ise tutuklandı.

Gizem Canbulut'un ailesinin avukatı Elif Kübra Türkcan ise "Maalesef 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde istediğimiz gibi bir karar alamadık. Haksız tahrik ve iyi hal indirimleri uygulandı mahkemede. Ancak şunu da belirtmek isteriz ki Eren Yıldız, söz konusu cinayeti işlemeden 2 gün önce arkadaşına 'Gizem'i öldürsem kaç yıl yatarım? kesin öldüreceğim' gibi mesajlar attı ve bunlar dosyada olmasına karşın hiçbir şekilde dosyamız tasarlama kastına sokulmadı. Bir kadın olarak kadınlar gününde böyle bir kararla karşılaştığım için çok üzgünüm. Umarım adalet yerini bulacak" diye konuştu.

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