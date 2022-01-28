Ağır sözler 2022: Ağır abi sözleri, Ağır kısa sözler, Ağır laf sokucu sözler! Ağır kapak sözleri, en güzel, anlamlı ağır sözler nelerdir?

Sinirlendiğiniz zamanlarda göndermeli mesajlar paylaşmak isterseniz ağır sözleri ve okkalı sözleri kullanabilirsiniz. İnsanlara hakaret etmeden göndermeli ağır mesajlar atmak isterseniz doğru yerseniz! Sizler için birbirinden güzel ağır sözleri araştırdık. Peki, en güzel ağır sözler, okkalı sözler, ağır abi sözleri, ağır kısa sözler, laf sokucu ağır sözler, ağır kapak sözleri nelerdir?

AĞIR SÖZLER 2022

- Bazen elinin tersiyle bir kenara ittiklerini, sonra elinin içiyle diz çöküp dilersin.

- Bende sana verilecek günah bile kalmadı haberin olsun.

- Akıl vermeyi bırakıp biraz huzur verseniz.

- Keşke beni senden vazgeçmek zorunda bıraksaydım.

- İnsan bazen büyük hayallerini küçük insanlarla ziyan eder.

- Aynı gökte uçarlar ama kuzgunun dünyası başka şahinin dünyası başkadır.

- İyi niyetli insanlar yalan çabuk kanarlar, ama boşa giden iyi niyeti asla unutmazlar.

- Kırılmış bir kalbin hesabı, bu dünyaya ağır gelir.

- Eğer inceldiği yerden kopmasına izin vermezsen, gün gelir en sağlam yerinden kopar. Canın yanar.

- Hani çatır çatır insan kalbi kırıyorsun ya? Dikkat et! O annenin çay takımı değil.

- Hadi kaldır kadehi! Varsa şerefine, yoksa gidişine içelim.

- Ne zaman dizlerimin üstüne çökeceğimi hissetsem o an ölmeyi yeğledim.

- İstersem çare istemezsem bahane bulurum. Sen rahat ol!

- Hiç tanımadığım insanlarla birden yapmacık davranarak birden samimi olacağıma, egolu davranarak doğal olmayı yeğlerim. Yapmacıklıktan iyidir.

- Acılara dayanır bu yürek ama senin gibi nankörlere asla! Gözlerimin gördüğü yerden sildim seni bitirdin içimdeki delikanlı sevgiyi, mutluluklar sana yaşadığın namert hayatında.

- Reçetene "yol" yazıyorum istediğin kadar alabilirsin.

- İnsanlar gerçek yüzlerini, sizden istediklerini alamadıklarında gösterirler. Anonim.

- Artık herhangi bir hayale kucak açamayacak kadar yorgunum. (Cemil Meriç)

AĞIR ABİ SÖZLERİ 2022

- Hayat yalandan ibaret değildir aslında. Gerçeği yalanlarla yıkayan bizim yalan sözlerimizdir, hayatı yalan yapansa insanın ta kendisidir.

- Biz ölmeyi çoktan göze aldık da yanımızda kimleri götüreceğimizi düşünüyoruz.

- Kabul etmediğimiz fikirlere karşı ne kadar kuvvetli mantığımız vardır!

- Arkamdan konuşanların hayallerinde imzam var.

- İyi insanlar daima kaybederler, çünkü adil dövüşürler.

- Kimin ne olduğunu çok iyi biliyorum ama sesimi çıkaramıyorum. Böylesi daha eğlenceli.

- Ayaktayım işte herkese inat. Kralı da gelse bozulmaz bu saltanat. Hatun da benim kanun da… O Kadar!

- Kimseye güvenme… Bugün sana can veren yarın seni boğabilir...

- Hakkımda kimi ne konuştuğu çok dert değil aslında. Netice de insan dediğin hazmedemediğini kusar.

- Kendi kendini bitirdiğin için teşekkür ederim. Ben seni başla türlü silemezdim.

- Yanlış yoldaki çıkışlar da iniştir.

- Ne iki günlük sevginize ne de haftalık karakterinize ihtiyacım var.

- Çok yükseğe çıkamam bende yükseklik korkusu var. Kimseyi yarı yolda bırakamam bende "alçaklık" korkusu var. (Oğuz Atay)

- Gün yüzü hariç tüm yüzleri gördük vesselam.

- Ne olduğunuz o kadar bağırıyor ki, ne dediğinizi duyamıyorum.

- İki arada bir derede kalmadı hiç gönlüm, ya sevdim, ya sildim.

- Delikanlılık belinde taşıdığın silah değil bedeninde taşıdığın yürektedir.

KISA AĞIR SÖZLERİ 2022

- Ben hiç mutlu olmaya çalışmıyorum. Denk gelirse mutlu oluyorum. Gelmezse de canı sağ olsun.

- İki türlü insan daima açtır. Biri ilmi arayan diğeri de parayı.

- İki şey yıkar insanı… Dostundan gelen ihanet, düşmanından gelen merhamet.

- Biz aklımızı alanları değil aklımızda kalanları sevdik!

- Bilginin efendisi olmak istersen çalışmanın kölesi olmalısın.

- Kim bilir beni unutmak için, kaç aşkı harcayacaksın.

- Siz sokakların efendisi sandığınız semtlerin çocuklarısınız, bizler sizlere bağışladık o sokakları.

- Sonunu düşünen kahraman olamaz.

- Ağlamamı beklediğiniz mendillerle halay çekmezsem bende şerefsizim.

- Eğer iyi bir bilardocu olsaydım sizin gibi O. çocuklarını çıktıkları deliklere sokardım.

- Silahı bilmem ancak boş insanı Şeytan doldurur.

- Ben en azından katilimi tanıyorum. Fakat sen bürgün sevilmediğin bir yürekte, "kim vurduya gideceksin.

- Düşüncelerinde inat ve şiddet aptallığın en açık belirtileridir.

- Düşünmeden öğrenmek faydasız öğrenmeden düşünmek ise tehlikelidir.

- Hiç bir insana rastlamadım ki onda öğrenilecek bir şey olmasın.

LAF SOKUCU AĞIR SÖZLER 2022

- İhanetin nedeni olmaz bedeli olur.

- Ömrü bitene kadar sevmeli insan. Menfaatleri bitene kadar değil.

- Serseriler ağlamaz ağlarsa kimse susturamaz sunu bil ki sosyete kızı herkes serseri olamaz.

- Her şeyin sonunda düşmanlarımızın sözlerini değil; dostlarımızın sessizliğini hatırlayacağız.

- Çocuk yok karşında anlatma masal, kurbağa bekleme olursun sanal, bizim sevgimiz her zaman real, delikanlı gibi seviyoruz ağır abileri izliyoruz.

- Ölmek için sebebim yok ama yaşamak için de sınırdayım.

- Küfür şeytana mahsustur, tövbe insana. Aşk kadına yakışır, sevmek adama…

- Serseriyim sokaklar evim, serseriyim adam gibi severim, bana bir adım gelene ben on adım giderim. Dinle cici kız dinle zannedersin ki serseri ağlamaz, serseri bir kayboldu mu onu kimse bulamaz, şimdi anlıyorsun ya, şehirlerin asi kızı hiç kimse serseri gibi sevip de âşık olamaz.

- Arkamdan konuşup beste yapacağına yüzüme konuş düet yapalım.

- Sen kendinle başa çıkamayınca senin gibi aciz düşmana kim ehemmiyet verir?

- Bizim sözümüz dosta tatlı düşmana kurşundur namert adama hançer mert adama candır canımız dosta feda düşmana beladır dostluğumuz yücedir ne alınır ne satılır ölümünedir.

- Meyhaneden masam kaldırıldı, karakoldan defterim dürüldü, savcı kalemimi kırdı, darağacına tespihim asıldı, sevmek bu kadar suçsa beni asın razıyım.

- Biz sevgiliye çiçek verenlerden değil, arkadaşa can verenlerdeniz. Biz feleğin çemberinden geçmiş alemci gençleriz.

- Senin kaprislerini çekeceğime zikir çekerim en azından çektikçe sevap haneme işlerim.

- Ayaklarımda pranga var diye yanımda şaklabanlık yapıyorsun ya istediğimde prangaları çıkarabileceğimi unutuyorsun.- Cesaretin bittiği yerde esaret başlar.

AĞIR KAPAK SÖZLERİ 2022

- Yaşamın ilginç yanlarından birisi de en iyinin dışında bir şey kabul etmeyenlere genellikle en iyisini vermesidir.

- Büyük adam davası büyük olan adamdır.

- Ben ağlarken yanımda yoksan ben gülerken gölge yapma.

- Hamurunu bildiğim insanların şekilleriyle ilgilenmiyorum!

- Kırılmış bir kalbin hesabı, bu dünyaya ağır gelir.

- Eğer inceldiği yerden kopmasına izin vermezsen, gün gelir en sağlam yerinden kopar. Canın yanar.

- Bazı insanlar çamaşır suyu gibidir. İnsan yıpratmaktan başka bir işe yaramazlar.

- Aklımı alabilirsen yüreğim bedava.

- Dur hemen gitme! Daha ömrümü yiyecektin.

- Hayatına giren herkese bir tanem diyorsan sen çokluk ile yokluk arasında ki farkı bilmiyorsun demektir.

- Hava attığın yerde benim rüzgarım eser.

- Alem kaşar olmuş tost yapan yok.

- Akıl vermeyi bırakıp biraz huzur verseniz.

- Menfaat çevresinde dost edinen, çile yolunda yalnız kalır.

- Seni adam ederdim ama çoktan köpeğim olmuşsun, ne lüzumu var.

- Ölüme güler gülüme ölürüm gülüm!

- Yanımda bir kişilik yer var ama o kişilik sende yok.

- Adımı avucuna yaz hatırladıkça yalarsın.

- İstersem çare istemezsem bahane bulurum. Sen rahat ol!

- Ben büyük ikramiyeyim herkese vurmam.

- Yaptıklarıyla küçülenler laflarıyla büyüdüklerini sanmasın.

NOT = Sizlerin de bildiği ağır sözler varsa yorum bölümünden bize yazabilirsiniz...

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