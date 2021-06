Age of Empires çıkış tarihi ne zaman? Age of Empires 4 Steam'de listelendi!

Age of Empires 4 çıkış tarihi ne zaman? sorusu sürekli soruluyor. Pekala, bazı iyi haberlerimiz ve bazı harika haberlerimiz var. İyi haber şu ki, sonbaharda geleceğini biliyoruz. Harika haber şu ki, Microsoft'un E3 2021 sırasında düzenlediği basın toplantısında yapılan duyuru sayesinde tam olarak ne zaman geleceğini de artık biliyoruz. Age of Empires 4 Steam'de listelendi! Peki, Age of Empires 4 fiyatı ne kadar?

On yıldan uzun bir süre önce çıkan bir öncekioyunuyla büyük merak toplayan Age of Empires 4 için haberler oldukça yavaş geliyordu. 2021'in başlarında yayınlanan bir hayran önizlemesinin ardından, Microsoft basın konferansı E3 öncesi detayları aktardı. Steam'de de listelenen oyun hakkında detayları sizler için derledik.

AGE OF EMPIRES 4 ÇIKIŞ TARİHİ

Age of Empires 4'ün çıkış tarihi 13 Haziran 2021'de yayınlanan Microsoft E3 2021 basın toplantısında 28 Ekim 2021 olarak belirlendi.

AGE OF EMPIRES 4 ÖN SİPARİŞ

Age of Empires IV'ü Steam ve Microsoft Store'dan ön sipariş verebilirsiniz.

Digital Deluxe Sürümü yalnızca Steam üzerinden edinilebilir ve fiyatı 399,00 TL'dir. Temel oyuna ek olarak anıtlar, armalar ve film müziği gibi bir dizi özel bonus dijital içeriğe sahip oluyorsunuz.

Standart sürüm hem Steam'de hem de Microsoft Store'da 399,00 TL karşılığında mevcuttur ve ayrıca PC için Game Pass aracılığıyla da edinilebilir.

AGE OF EMPIRES 4 MOD

Age of Empires IV için mod desteği geliyor, ancak Steam'deki ürün sayfasında yer alan bilgiye göre "2022'nin başlarına" kadar mevcut olmayacak.

AGE OF EMPIRES 4 BETA

Age of Empires IV için kapalı bir beta planlanıyor, ancak şu anki çalışma tarihleri ??bilinmiyor. Ne olursa olsun, katılmaya hak kazanmak için Age Insider programının bir parçası olmanız gerekir , bu nedenle en azından buna kaydolmaya değer olabilir.

Kapalı beta hakkında daha fazla resmi bilgi "yakın gelecekte" verilecektir.

AGE OF EMPIRES SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi: Windows 10 64bit İşlemci: Intel Core i5-6300U Bellek: 8 GB RAM Ekran Kartı: Intel HD 520 DirectX: Sürüm 12 Depolama: 50 GB kullanılabilir alan

AGE OF EMPIRES HAKKINDA

Age of Empires IV için şimdi ön sipariş verin ve Age of Empires II: Definitive Edition "Dawn of the Duke" genişletmesini Ağustos 2021'de ücretsiz bonus olarak edinin*.

Age of Empires IV ile en sevilen gerçek zamanlı strateji oyunlarından biri, sizi dünyayı şekillendiren destansı tarihi savaşların merkezine koyarak tüm ihtişamıyla geri dönüyor. Büyüleyici 4k görsel uyumluluğu ile uçsuz bucaksız manzaralarda imparatorluğunuzu genişletmek için hem tanıdık hem de yenilikçi yollar sunan Age of Empires IV, yeni bir nesle gelişmiş bir gerçek zamanlı strateji oyunu sunuyor.

Tarihe Dönün – Zafer arayışınızda İngilizlerden Çinlilere ve Delhi Sultanlığı'na kadar dünya çapında 8 farklı medeniyetin zengin tarihine daldığınız zaman geçmiş sizin için henüz bir başlangıç olacak. Karanlık Çağlardan Rönesans'a kadar 500 yıllık bir tarihe yayılan 35 görevle 4 farklı seferde şehirler inşa edin, kaynakları yönetin ve birliklerinizi karada ve denizde savaşa yönlendirin.

Özel Bonus İçerik ve Çok Daha Fazlası. Digital Deluxe Edition, Age of Empires IV'teki her şeyin yanı sıra resmi Age of Empires IV müziği, Birim Karşı Atakları Tablosu, sanatçı Craig Mullins'ten Age IV dijital resim çalışması ve bir Arma, Oyuncu Profili ve Anıtı içeren özel oyun içi içeriğin dahil olduğu dijital bonus içeriğini de sunar.

Tarihi Şahsiyetlerle Yüceliğe Giden Yolunuzu Seçin - Jeanne d'Arc'ın İngilizleri mağlup etme yolundaki maceralarını yaşayın veya Cengiz Han olarak kudretli Moğol birliklerini komuta ederek Asya'yı fethedin. Seçim sizin – Yapacağınız her seçim tarihin akışını belirleyecektir.

Oyununuzu Modlarla Özelleştirin – 2022'nin başlarında sunulacak olan özel oyunlar için kullanıcı tarafından oluşturulmuş içerik araçlarıyla dilediğiniz gibi oynayın.

Dünyaya Meydan Okuyun- Çevrimiçi olun ve 7 kişiye kadar arkadaşlarınızla PVP ve PVE çok oyunculu modlarda rekabet edin, iş birliği yapın veya oyun izleyin.

Tüm Oyunculara Uygun Bir Çağ – Age of Empires IV, gerçek zamanlı stratejinin esaslarını öğreten bir eğitim sistemi ve ilk kez oynayacakların kolay bir kurulum ve başarı elde etmelerine yardımcı olması için tasarlanmış bir Sefer Hikâye Modu ile yeni oyuncular için cazip bir tecrübedir. Fakat aynı zamanda da yeni oyun mekanikleri, gelişmiş stratejiler ve çarpışma teknikleriyle deneyimli oyuncular için de tatmin edici şekilde zorlu bir deneyim sunar.

*Genişletme bonusu, ayrıca satılan Age of Empires II: Definitive Edition oyununu gerektirir. Steam, Microsoft Store ve katılımcı perakendeciler üzerinden olan ön siparişler için geçerlidir. İçeriği indirmek için geniş bantlı internet bağlantısı gereklidir.