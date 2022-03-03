AGC'den BİK Müdürü Gülen'e ziyaret

AYDIN (İHA) - Aydın Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Yönetimi, Basın İlan Kurumu (BİK) Aydın Şube Müdürü Nuri Gülen'i makamında ziyaret etti. Ziyarette AGC Başkanı Ferdi Uzun, resmi ilan tarifelerindeki düzenlemenin memnuniyet verici olduğunu belirterek yeni tarifelerin belirlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

AGC Başkanı Ferdi Uzun, Başkanvekili Recep Başkar, Genel Sekreter Murat Tan ve Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Aydemir'den oluşan heyet, ziyarette BİK Müdürü Gülen'le mesleki konularda ve yerel basının sorunlarıyla ilgili istişarede bulundu. AGC Başkanı Uzun, Nuri Gülen'e Aydın'da göreve başladığı günden bu yana yerel basına verdiği destekten dolayı teşekkür ederek, "BİK Genel Kurulu üyelerinin belirlenmesine takiben çok kısa sürede resmi ilan tarifelerinin beklentinin üzerinde belirlenmesi ve Cumhurbaşkanlığı makamınca onaylanmasından dolayı şahsınızda emeği geçen tüm mensuplarınıza çok teşekkür ederiz" dedi.

BİK Aydın Şube Müdürü Gülen de konuşmasında AGC'nin yeni yönetimini kutladı ve çalışmalarında başarılar diledi. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı - Yerel