Ağabeyinin bıçaklayarak öldürdüğü Seyit Taha, toprağa verildi ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, ağabeyi Sinan Y.'nin (18) ormanlık alanda bıçaklayarak öldürdüğü 8 yaşındaki Seyit Taha Y., memleketi Yozgat'ın Sorgun ilçesinde toprağa verildi.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, ağabeyi Sinan Y.'nin (18) ormanlık alanda bıçaklayarak öldürdüğü 8 yaşındaki Seyit Taha Y., memleketi Yozgat'ın Sorgun ilçesinde toprağa verildi.

İki gün önce, Manavgat Emniyet Müdürlüğü Şelale Polis Merkezi'ne giden Sinan Y., ilkokul öğrencisi kardeşi Seyit Taha Y.'yi Türkbeleni mesire alanına götürüp, Kasaplar Mahallesi'ne bakan taraftaki ormanlık alanda bıçaklayarak öldürdüğünü söyledi. Sinan Y. gözaltına alınırken, sağlık ekipleri eşliğinde bölgeye giden polis, orman yolundan yaklaşık 300 metre içeride, Seyit Taha Y.'nin cansız bedenini buldu.

Vücudunun çeşitli yerlerine aldığı bıçak darbeleriyle yaşamını yitirdiği belirlenen Seyit Taha Y.'nin cesedi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Otopsi işlemleri sonrası ailesi tarafından teslim alınan Seyit Talha'nın cenazesi, toprağa verilmek üzere uçakla Kayseri'ye, buradan da ambulansla Yozgat'ın Sorgun ilçesine getirildi.TOPRAĞA VERİLDİSeyit Taha Y. için bugün, cuma namazı öncesi, Karşıyaka Mezarlığı'nda cenaze töreni düzendi. Manavgat'ta şoförlük yapan baba Osman Y.'nin güçlükle ayakta durduğu cenazede, basın mensuplarının görüntü almasına izin verilmedi. Seyit Taha Y., kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Komşuları, olaydan sonra tutuklanan Sinan Y.'nin psikolojik sorunları olduğunu ve kardeşini, ailesinin daha fazla ilgi gösterdiği gerekçesiyle kıskandığını öne sürmüştü.

Kaynak: DHA