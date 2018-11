Afyonkarahisar İl Genel Meclisi Bütçesi 175 Milyon Lira

Afyonkarahisar İl Genel Meclis Başkanı Salih Sel, 2019 yılı yatırım bütçesinin 175 milyon lira olarak belirlendiğini belirterek, İl Genel Meclis üyeleri ile hep uyum içerisinde çalıştıklarını kaydetti.

2009 yılında buyana Afyonkarahisar İl Genel Meclis başkanlığını yürüten Salih Sel, yeni dönem bütçesinin belli olduğunu belirterek, bu güne kadar hep denk sütçe hazırladıklarını söyledi. Sel, "Biliyorsunuz ben 2009 yılında İl Genel Meclisine seçildim ve 2009'dan, 2018'e kadar İl Genel Meclis Başkanlığını yaptık. Biz başladığımızda 2010, 2014'teki seçimlerde tekrar meclise seçildik. Bu mart sonu itibariyle de Meclis Başkanlığında 10. Yılımızı doldurmuş oluyoruz. Biz göreve başladığımızda 2009 yılında önümüzdeki bütçe, bizden önce hazırlayan arkadaşlar 19 milyon 850 bin lira idi. Biz gerçekten hep dek bütçeler yaptık bugüne kadar. Hiçbir açık vermedik çünkü biz başladığımız sene 10-11 trilyon daha önceki dönemden bir açık vardı. Biz bunu 2-3 yılda kapattık. Bütçemizi en verimli bir şekilde kullanmaya gayret ettik. Yani lüzumsuz hiçbir şey yapmamaya gayret ettik. ve ihtiyat olan şeyleri yapmaya gayret ettik. Adil olduk bugüne kadar. Sağ olsun bu adil olmamız nedeniyle de biliyorsunuz 2016 yılında bütün üyelerimizin oy birliği ile İl Genel Meclis Başkanlığına seçildim. Bu üyelerimiz içinde Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanı olan arkadaşımız vardı, Milliyetçi Hareket Partisinden ilçe başkanı olana arkadaşımız vardı, hepsiyle bir uyum içerisinde çalıştık. Biz göreve başladığımızda özel idareyle ufak tefek sıkıntılarımız vardı. Bu daha sonra aşıldı. Çok uyumlu bir şekilde hem İl Genel Meclis üyeleriyle uyumlu bir şekilde çalışıyoruz, hem de İl Özel İdaresi Genel sekreteri ve Genel Sekreterin altındaki arkadaşlarımızla beraber çok uyumlu bir şekilde çalışıyoruz. Buda başarıyı getiriyor" dedi.

"Hep uyum içerisinde çalıştık"

Yeni dönemin bütçesinin 175 milyon lira olduğunu ve Cuma günü mecliste oylanacağını kaydeden Sel, "Biz her yıl İl Genel Meclis Üyeleri Derneği'nin toplantısı, seminerler olur. Oraya gittiğimizde 51 vilayette biliyorsunuz İl Genel Meclis ve Özel İdareler var. Onlarla yapmış olduğumuz görüşmelerde bizim çok çok önde olduğumuz gözüküyor, her konuda. Yani yollar altyapı konusunda, kanalizasyon, içme suyu, okullaşma konusunda her konuda oldukça iyi bir konumdayız. İnşallah bu bütçeyi de 175 milyona bağlamış durumdayız. Gerçi bize daha düşük geldi ama yapmış olduğumuz şeylerle bunu 175 milyona bağladık. İnşallah Cuma günü oylayacağız. Sağ olsun valilerimizle falan hep uyum içinde çalıştık. İnşallah bizim Mart sonu itibariyle görevimiz bitiyor. Yeni gelecek arkadaşlara bu şekilde bir bütçe bırakacağız. Afyon'a hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum bütçemizin" diye konuştu.