Afyonkarahisar'da tarihe yolculuk yapılabilecek iş yeri

Afyonkarahisar'da yarım asırdan fazladır antika eşyalar biriktiren 78 yaşındaki adam topladığı fotoğraf makineleri, plaklar, ütüler, gaz lambaları ve buna benzer onlarca antika eşya ile iş yerinde adeta küçük bir müze kurdu.

Afyonkarahisar'da uzun senelerdir demir doğrama ve bakır süslemeciliği yapan 78 yaşındaki Yakup Çetinkaya 50 yıldan fazladır topladığı antika objeleri Küçük Sanayi Sitesi'ndeki iş yerinde sergiliyor.

Emekli olmasına rağmen mesleğini sürdüren 3 çocuk babası Çetinkaya'nın koleksiyonunu görenler adeta geçmişte bir yolculuğa çıkararak, hayranlıklarını gizleyemiyor. İş yerinin bir bölümünde sergilediği koleksiyonuna gözü gibi bakan Çetinkaya'nın topladığı eşyalar arasında tarihi fotoğraf makineleri, plaklar, ütüler, gaz lambaları ve buna benzer daha onlarca antika eşya bulunuyor. Geçmişte kullanılan bir çok eşyayı görenler nostaljik bir atmosfer yaşarken, antika objeleri görenler zaman zaman da duygulanıyorlar.

"Burada 50 küsür senelik emek var"

Çetinkaya antika objeleri kendi biriktirdiği gibi bir çok kişinin de koleksiyonuna destek sağladığını ifade ederek, "Ben kendim birkaç tane teyp buldum. Onun yanı sıra eş, dost da getirmeye başladı. Böyle bir showroom yaparken müze şekline dönüştü. Buraya gelip gören her arkadaş 'bende de şu vardı' diyerek getirdi. Biz de onları bıraktık buraya. Nasip olursa buraya eser getiren kişilerin ismini yazmayı düşünüyorum. Burada 50 küsur senelik emek var. Benimle birlikte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi. - AFYONKARAHİSAR