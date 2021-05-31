Afyonkarahisar'da ceza infaz kurumu kütüphaneleri için kitap bağışı kampanyası başlatıldı

Afyonkarahisar'da Adalet Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığınca başlatılan "Ceza İnfaz Kurumu Kütüphaneleri İçin Kitap Bağış Kampanyası" kapsamında stant açıldı.

Afyonkarahisar'da Adalet Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığınca başlatılan "Ceza İnfaz Kurumu Kütüphaneleri İçin Kitap Bağış Kampanyası" kapsamında stant açıldı.

Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Nurullah Kaya, Kent Meydanı'nda kurulan kitap bağış standı önünde yaptığı konuşmada, kentteki vatandaşların kampanyaya destek vereceklerini söyledi.

Kampanya'nın 17 gün boyunca devam edeceğini dile getiren Kaya, şöyle konuştu:

"Islah amacına uygun bir şekilde cezaevlerimizdeki hükümlülerin tekrar topluma kazandırılması noktasında bu kampanyanın gerekli olduğuna inanıyoruz. Kampanyayı düzenleyen kurumlarımıza teşekkür ediyoruz. Afyonkarahisar'daki bütün vatandaşlarımızı Kent Meydanı'nda kurulan kitap bağışı standına davet ediyoruz."

Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk de kitap bağış kampanyasının Türkiye genelinde eş zamanlı olarak başlatıldığını belirtti.

Kampanyanın 31 Mayıs-16 Haziran tarihleri arasında devam edeceğini dile getiren Çelenk, şöyle konuştu:

"Amacımız bütün ceza infaz kurumlarımıza kütüphaneler kazandırmaktır. Bu kampanyayla topladığımız kitapları hükümlü ve tutuklarımıza ulaştıracağız. Biz, hükümlülerimizin sadece infazını sağlamıyoruz. Onların topluma kazandırılması, ıslah edilmesi ve eğitilmesi de başlıca görevlerimiz arasındadır. Bu kampanya da bu amaca hizmet edeceği için çok anlamlı. Düzenlenen bu kampanyaya herkesin katkısını bekliyoruz."

Konuşmaların ardından kurum çalışanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar kitap bağışında bulundu.

Programa, Kaya ile Çelenk'in yanı sıra Afyonkarahisar Garnizon ve İkmal Komutanı Tuğgeneral Osman Alp, Adli Yargı ve Adalet Komisyonu Başkanı Fatih Serdar Köken, İl Emniyet Müdürü Ali Temiz, İl Jandarma Komutanı Albay Yılmaz Kırgel, Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Karakuş, daire müdürleri ve cezaevi personeli katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz