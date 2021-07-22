Afyonkarahisar'da 5 aracın karıştığı trafik kazasında 2'si çocuk 4 kişi öldü
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Afyonkarahisar'da 5 aracın karıştığı trafik kazasında 2'si çocuk 4 kişi öldü

Afyonkarahisar'da 5 aracın karıştığı trafik kazasında 2'si çocuk 4 kişi öldü
Anadolu Ajansı / Canan Tükelay - Haberler | Güncel

Afyonkarahisar'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında aynı aileden 2'si çocuk 4 kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında aynı aileden 2'si çocuk 4 kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı.

Burak Samet Ş. yönetimindeki 45 AEP 637 plakalı otomobil, Afyonkarahisar-Konya kara yolunun 60. kilometresinde önünde seyreden Nasuh Kardaş'ın (53) kullandığı 43 RD 389 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan hafif ticari araç, karşı şeride geçerek Yasin Çetin (41) yönetimindeki 16 FCF 40 plakalı otomobilin üstüne düştü. Hakan Kara idaresindeki 03 AHH 522 plakalı ve Ferdi Geniş (27) yönetimindeki 34 EGY 998 plakalı otomobiller de kazaya karıştı.

Kazada otomobildeki aynı aileden sürücü Yasin, Burcu (40), Zeynep Yaren (11) ve Başak Çetin (5) yaşamını yitirdi, hafif ticari araç sürücüsü Nasuh ile Kadriye Kardaş (47) ağır yaralandı.

Yaralılar, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Cenazeler, otopsi için Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü Burak Samet Ş. gözaltına alındı.

Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan Afyonkarahisar-Konya kara yolu çalışmaların ardından trafiğe açıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Canan Tükelay

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