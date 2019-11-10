Afyonkarahisar'da 10 Kasım Atatürk'ü anma etkinlikleri

10.11.2019 13:53 | Son Güncelleme: 10.11.2019 13:58

Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 81. yıl dönümü dolayısıyla Afyon Lisesi Konferans Salonunda anma programı düzenlendi.



Programa Vali Mustafa Tutulmaz, İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğg. Osman Alp, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Fatih Serdar Köken, AKÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş, AFSÜ Rektörü Prof. Dr. Nurullah Okumuş, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Hamza Çömez, İl Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız, il müdürleri, STK temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.



Program günün anlam ve önemini belirten konuşmaların yapılması ile başladı. Behçet Kemal Çağlar'ın Ağıt isimli şiirinin okunmasının ardından, Afyon Lisesi öğrencileri "Anadolu İnsanı Atatürk'ü Anlatıyor" adlı sunumlarını gerçekleştirdi. Programda Afyon Lisesi öğrencilerinin oluşturduğu koro tarafından Atatürk'ün sevdiği şarkılar söylenirken, ardından Osman Edip Türkmen'in 'Bir Resim Yap' adlı şiiri seslendirildi. 10 Kasım Atatürk Haftası dolayısıyla düzenlenen çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere Vali Mustafa Tutulmaz ve protokol üyelerince ödülleri verildi. Ödüllerin verilmesiyle program sona erdi. Vali Mustafa Tutulmaz 10 Kasım dolayısıyla Afyonkarahisar Belediyesi ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü organizasyonuyla düzenlenen Atatürk Yol Koşusunun 1200 ve 1500 metre kulvardaki koşularının startını verdi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA