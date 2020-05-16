AFYON TARLASINA GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMİ KURDU
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AFYON TARLASINA GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMİ KURDU

AFYONKARAHİSAR'da, çiftçilik yapan Ahmet Diker (40), üretimdeki maliyetleri düşürmek ve ürün kalitesini artırmak amacıyla tarlasına güneş enerji sistemi kurdu.

AFYON TARLASINA GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMİ KURDU
16.05.2020 08:30 | Son Güncelleme: 16.05.2020 08:32

AFYONKARAHİSAR'da, çiftçilik yapan Ahmet Diker (40), üretimdeki maliyetleri düşürmek ve ürün kalitesini artırmak amacıyla tarlasına güneş enerji sistemi kurdu.

Sandıklı ilçesinde çiftçilik yapan Ahmet Diker, üretimdeki maliyetleri düşürmek ve ürün kalitesini artırmak amaçlı tarlasının 400 metrekare alanına, 200 panelden oluşan saatte 55 kW elektrik üreten güneş enerji sistemi kurdu. Geçen yıl 130 dekar alan sulayarak ayda 8 bin ile 8 bin 500 lira, sezonda ise 58 bin lira elektrik faturası ödeyen Ahmet Büker, bu sezon bu maliyetten kurtulup, ürünlerini daha çok sulama imkanı bularak, verimdeki kaliteyi artırmayı planlıyor. Güneş panellerinin ürettiği elektrik bir sistemde toplanarak 35 beygirlik dalgıç motorunun çalışmasını sağlıyor. 35 su tabancası çalıştıran dalgıç motoru ise saat 08.00 ile saat 17.30 sularında sulama yapıyor.

Çiftçi Ahmet Diker, "Çiftçinin en büyük giderlerinden biri elektrik faturası. Bunu minimize etmek için şebeke bağlantılı güneş enerji sistemini kurduk. 200 panelden oluşuyor. 35 beygirlik bir motor kullanıyoruz. Sabah saat 08.00'den saat 17.30'a kadar randımanlı çalışmakta. Bizim elektrik faturalılarımız sezonluk olur. Sezonda ayda 8 bin lira ila 8 bin 500 lira arasında fatura gelmekteydi. Bu para ile yaklaşık 120 ya da 130 dekarlık bir yer suluyordum. İki tane kuyum var benim. Geçen yıl bir sezonda 58 bin lira civarında elektrik faturası ödedim" dedi.

'ÇİFTÇİLERİMİZE TAVSİYE EDİYORUZ'

Güneş panellerini takan firmanın sahibi Ali Eren, "Ahmet Bey enerji sarfiyatlarının yüksek olduğunu söyledi. Neler yapabiliriz diye araştırma yaptık. Ben Ahmet Bey'e bir rapor hazırladım. Ahmet Bey mantıklı buldu. Bugünün şartlarında tarımsal üretim biliyorsunuz, çok önemli. Ülkelerin gündemini belirliyor artık. Dünya gündemine tarım oturdu. Ahmet Bey de üretim maliyetlerini düşürüp, bunun yanında üretimini artırmaya karar verdi. 50 beygirlik bir sistem kurduk buraya. Bir hafta oldu çalışıyor. Bilinçli tarımla uğraşan çiftçilerimize tavsiye ediyoruz. 100 ön tarafta 100 arka tarafta olmak üzere 200 panelden oluşuyor. Sabah 8.00 ile akşam 17.30'a kadar sulama yapıyor. 35 tabanca çeviriyor" dedi.

AFYON TARLASINA GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMİ KURDU

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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