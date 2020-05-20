Afrodisias Antik Kenti sanal alemde
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Afrodisias Antik Kenti sanal alemde

Afrodisias Antik Kenti sanal alemde Afrodisias müzesi ve ören yeri sanaltur ile gidemeyenlerin ayağına gelecek Aydın'ın Karacasu ilçesinde bulunan ve pandemi nedeniyle kapalı olan dünyaca ünlü Afrodisias Antik Kenti ve Müzesi, ilk kez sanal aleme taşındı.

20.05.2020 20:54 | Son Güncelleme: 20.05.2020 20:56

Afrodisias Antik Kenti sanal alemde

Afrodisias müzesi ve ören yeri sanaltur ile gidemeyenlerin ayağına gelecek

AYDIN - Aydın'ın Karacasu ilçesinde bulunan ve pandemi nedeniyle kapalı olan dünyaca ünlü Afrodisias Antik Kenti ve Müzesi, ilk kez sanal aleme taşındı.

Dünya Müzeler Haftasında evde kalanların ayağına getirilen Unesco Dünya Mirasındaki müze ve ören yerleri muhteşem görüntüleri ile göz kamaştırıyor.

Günümüzde de yılda 250 binden fazla yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği önemli bir hazine olan Afrodisias Antik Kenti, dünyayı saran korona virüs nedeniyle ziyaretçilerinden mahrum kaldı. Koronavirüs ile mücadele tedbirleri kapsamında uzun süredir ziyarete kapalı kalan Antik kent, müze ve ören yerlerini sanal alemde ziyaretçileri ile buluşturacağız. Korona virüsle mücadele ile ilgili tüm tedbirleri alan müze yönetimi 1 Haziranda ziyaretçilerini ağırlamaya başlayacak. Hazırlık çalışmaları kapsamında müze ve ören yeri girişlerinde termal kamera ile ateş ölçümü hazırlıkları, dezenfekte işlemleri ve ziyaretçilerin maske ile içeri girmeleri konusundaki çalışmalar Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Kenan Çiftçi ve Afrodisias Müze Müdürü Tenzile Uysal tarafından test edilerek yerinde denetlendi.

Afrodisias Müze Müdürü Tenzile Uysal; "Kültür ve Turizm Bakanlığınca açıklanan önlemlere riayet edilerek 1 Haziran'dan itibaren Müzemiz kapıları ziyaretçilerimize açacaktır. Korona virüs tedbirleri kapsamında tüm personelimiz ziyaret saatleri boyunca maske ve eldiven kullanacaktır. Ören yeri girişinde ısı ölçer ile ziyaretçilerimizin ateşi ölçülecek hijyen paspasları üzerinden geçişleri sağlanacak ve tüm ziyaretçilerimizin ören yeri içinde maske takması zorunlu olacaktır. Aynı zamanda tüm ziyaretçilerimizin sosyal mesafe kurallarına riayet etmesi konusunda tarafımızca gerekli bilgilendirme yapılacaktır" dedi.

Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Kenan Çiftçi ise, "Müzeler, toplumların bilim ve sanat ürünleri ile yer altı ve yer üstü zenginliklerini sergilemek, tarihin eski dönemlerinde yaşamış toplumları bilim ve sanat açısından inceleyerek hem günümüzü hem de geleceği aydınlatmak, bireylerin geçmişi daha iyi tanımalarına olanak sağlamak amacıyla oluşturulmuş kurumlardır. Uluslararası Müzeler Konseyi tarafından oluşturulan ve 1977 yılından bu yana her yıl 18 Mayıs'ta dünya çapında kutlanan Müzeler Günü ile müzelerin, toplumun gelişmesi üzerindeki rolünün topluma duyurulması ve bu yönde kamusal bilincin yaratılması amaçlanmaktadır. Dünya kültür mirasının korunması ve Müzeciliğin tanıtılması amacıyla UNESCO tarafından tüm dünyada 18 Mayıs müzeler günü olarak kutlanmaktadır. Ancak Koronavirüs nedeniyle bu yıl müzelerde kutlayamadığımız müzeler gününü 2017 yılında UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirası listesine kaydedilen Afrodisias Müzesi ve örenyerini evinize getirerek kutlamak istedik. Kültür ve Turizm bakanlığı ve Aydın Valiliğince hazırlanan afrodisias360.com adresinden Afrodisias Müzesini ve örenyerini evinizde oturduğunuz yerden ve tüm mobil cihazlardan gezebilme imkanı sunuyoruz. Tüm halkımızın Dünya Müzeler Gününü kutluyorum. 1 Haziran'dan itibaren Bakanlığımızca alınan önlemlere uyularak herkesi müzelerimize bekliyoruz. Bu çalışmada büyük emekleri geçen projenin mimarları Gazeteci Ali Soydemir ve Dron Pilotu Asil Bayav'a emeklerinden dolayı ayrıca çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Afrodisias Antik Kenti sanal alemde

Kaynak: İHA

Manşet

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