Afrika Kupası, Süper Lig'e olumsuz etkisini göstermeye devam ediyor

Spor Toto Süper Lig'de 20'nci hafta geride kalırken, 13 takım müsabakalara Afrika Uluslar Kupası'na davet edilen futbolcularından yoksun çıktı. 9 Ocak'ta başlayan ve 6 Şubat'ta bitecek olan Afrika Uluslar Kupası, Süper Lig ekiplerini bir hayli olumsuz etkiledi.

Spor Toto Süper Lig'de 20'nci hafta geride kaldı. Galatasaray, Atakaş Hatayspor, VavaCars Fatih Karagümrük, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Altay haftayı mağlup kapatırken; Aytemiz Alanyaspor ve Medipol Başakşehir ise berabere kaldı. Diğer yandan Trabzonspor, GZT Giresunspor, Yukatel Kayserispor, Gaziantep FK, Demir Grup Sivasspor ve Adana Demirspor ise haftayı galibiyetle kapattı. Galatasaray, Afrika Uluslar Kupası'na davet edilen Mostafa Mohamed ve Sofiane Feghouli'den yoksun çıktığı GZT Giresunspor'a 1-0 mağlup oldu. Gol yollarında sıkıntı çeken sarı-kırmızılı ekip, Mbaye Diagne'nin de sakatlığı sebebiyle Halil Dervişoğlu'ndan beklediği verimi alamadı. Sofiane Feghouli'nin yokluğunda forma şansı bulan Emre Kılınç ise mücadelede istenilen performansı gösteremedi. Afrika Uluslar Kupası'na en çok oyuncu gönderen takım olan Atakaş Hatayspor ise Adama Traore, Monir El Kajoui, Ayoub El Kaabi'den eksik çıktığı Kasımpaşa mücadelesinden 3-1 mağlup ayrıldı. VavaCars Fatih Karagümrük ise sağ kanat oyuncusu Ahmed Musa'sız çıktığı Gaziantep FK deplasmanından 3-1'lik skorla haftayı mağlup kapattı. Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, golcü santraforu Benjamin Tetteh ve sol beki Oussama Haddadi'nin yokluğunda, lig lideri Trabzonspor'a 1-0 yenildi. Aytemiz Alanyaspor, evinde Medipol Başakşehir'i ağırladı. Alanyaspor'da Famara Diedhiou, Chidozie Awaziem; Başakşehir'de ise Carlos Ponck'un olmadığı mücadelede eşitlik bozulmadı ve iki ekip 1-1 berabere kaldı. Küme düşme hattından kurtulmak isteyen Altay ise orta saha oyuncusu Andre Poko'un yokluğunda Yukatel Kayserispor'a mağlup olarak 18'inci sıraya geriledi.Öte yandan Yukatel Kayserispor'un, Afrika Uluslar Kupası için Senegal Milli Takımı'nda bulunan futbolcusu Mame Thiam'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığı öğrenildi. Yukatel Kayserispor, 29 yaşındaki futbolcusundan gelecek haberi bekliyor.

Galatasaray yönetiminin #FatihTerim ile yollarını ayırma kararını nasıl buluyorsunuz? — Haberler (@Haberler) January 10, 2022

Demirören Haber Ajansı / Muhammed Arda Demir - Son Dakika Haberleri

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