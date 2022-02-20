Afrika'dan 3 yıl arayla gelin geldikleri Denizli'de elti oldular

DENİZLİ (AA) - Denizli'de yaşayan Kara kardeşler, 3 yıl arayla Afrika ülkesi Fildişi Sahili'nden evlendi.

Fildişi Sahili'ne 2019 yılında ticaret için giden Himmet Kara, geçirdiği rahatsızlık süresince kendisine ve oğluna refakat eden Venessa Nzore Koudio'nun (27) ilgisi ve yakınlığından etkilendi.

Oğlu Murat Kara'nın (26), Koudio ile evlenmesini isteyen Himmet Kara, bir süre sonra vefat etti. Murat Kara, babasının vasiyeti üzerine cenaze töreninden 3 ay sonra Venessa Nzore Koudio ile evlendi. Türk vatandaşı olan Afrikalı gelin, "Zeynep" adını aldı.

Yaşadıkları Denizli'den sık sık Fildişi Sahili'ne giden aile, 2020 yılında arkadaşları İlhan Bat ile Somala Marie Jeanne Ehoue'nin tanışmasına ve evlenmesine vesile oldu. Somala Marie Jeanne Ehoue de Türk vatandaşı oldu ve Meryem ismini aldı.

3 yıl sonra Kara ailesine yeni gelin

Afrika'yla ilişkilerini koparmayan ailede, Murat Kara'nın tek kardeşi Ali Kara (28) da yengesinin arkadaşı olan Nina Ines Gbe tanıştı ve evlilik kararı aldı. Türk vatandaşı ismi ile Leyla ve Ali Kara, kıydırdıkları nikahla dünyaevine girdi.

Damat Ali Kara, gazetecilere yaptığı açıklamada, eşi ile markette tanıştığını söyledi. Babasının vefatından sonra vasiyeti üzerine kardeşinin evlendiğini belirten Kara, "3 yıl önce babamı sıtma hastalığından dolayı kaybettik. Kardeşim ve eşi Zeynep orada tanıştı. Zeynep babamın hastalığı süresince bize çok yardımcı oldu." dedi.

Leyla Kara ise eşini çok sevdiğini ifade ederek, mutluluğunu dile getirdi.