Afjet Afyonspor'un yeni yönetimi oluştu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Afjet Afyonspor'un yeni yönetimi oluştu

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek ve Belediye Başkanı Mehmet Zeybek başkanlığında yapılan toplantının ardından Afjet Afyonspor'un yeni yönetim kurulu oluştu.

Afjet Afyonspor'un yeni yönetimi oluştu
25.08.2020 14:26 | Son Güncelleme: 25.08.2020 14:29

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek ve Belediye Başkanı Mehmet Zeybek başkanlığında yapılan toplantının ardından Afjet Afyonspor'un yeni yönetim kurulu oluştu. Kulüp Başkanlığına Engin Gökdemir gelirken yeni yönetimde Afyonkarahisarlı iş adamlarından oluştu.

Afjet Afyonspor'a bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da maddi manevi desteği vereceklerini söyleyen Vali Çiçek ve Başkan Zeybek, yeni yönetimin hayırlı olmasını temenni etti.

Mor-beyaz tutkusu olan herkesin takımımıza destek vermesi gerektiğini ifade eden Başkan Zeybek, "Kıymetli taraftarlarımızdan bundan önce olduğu gibi bundan sonra takımımıza ve oluşturduğumuz yeni yönetimimize inanmalarını, güvenmelerini bekliyoruz. Sağolsunlar Afyonspor'a Afyonlu iş adamlarımız sahip çıktılar. Bayrağı yere düşürmediler. İnşallah Afyonspor'u hak ettiği yere getirecekler" dedi.

"Afyonkarahisar ruhunu oluşturmak istedik"

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek ise yeni yönetimin hayırlı olmasını dileyerek "Takımın geçmişte artarak devam eden başarılarının devam etmesi, Afyonspor'a yakışır bir yönetim oluşması için kimlere teklif götürebiliriz, bayrağın yere düşmemesi için çalışma içindeydik. 'Kimse yok mu?' dediğimizde 'Ben varım' diyen arkadaşlarımız çıktı. Afyonkarahisar ruhunu oluşturmak için iyi bir yönetim oluşturmak durumundaydık" diye konuştu.

"Daha yeni bir yönetim oluşturduk"

Afjet Afyonspor Kulüp Başkanı Engin Gökdemir ise kendilerine destek olan Vali Çiçek ve Başkan Zeybek'e yönetim kurulu adına teşekkür etti. Kulübün başarısı için yeni bir oluşuma gittiklerini söyleyen Engin Gökdemir "Afyon ruhu ile Afyonspor ruhu ile daha güzel, daha yeni bir yönetim oluşturduk. Bizim yanımızda olan valimize ve başkanımaza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Vali Çiçek ve Başkan Zeybek başkanlığında gerçekleşen toplantıya Vali Yardımcısı Nurullah Kaya, Belediye Başkan Yardımcıları Süleyman Karakuş, Murat Öner, Belediye Meclisi Üyesi Mustafa Oğuz, AFJET Afyonspor Kulüp Başkanı Engin Gökdemir, Yönetim Kurulu Üyeleri ve AFJET Afyonspor eski Kulüp Başkanı, AFJET AŞ. Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Ulutürk katıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Yahşi Cazibe'nin Simge'si Hande Katipoğlu, üstsüz güneşlendi Magazin
Yahşi Cazibe'nin Simge'si Hande Katipoğlu, üstsüz güneşlendi
25 dönümlük arazinin yanmasına sebep olan şahıs, pişkince kendini savundu 3. Sayfa
25 dönümlük arazinin yanmasına sebep olan şahıs, pişkince kendini savundu
İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çöp dağları yanıtı: Bizi de bilgilendirsin gidip görelim Politika
İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çöp dağları yanıtı: Bizi de bilgilendirsin gidip görelim
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 458,5 liradan işlem görüyor Ekonomi
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 458,5 liradan işlem görüyor
Köpeğe tecavüz ederken yakalanan kişi nedeniyle bütün köyün psikolojisi bozuldu 3. Sayfa
Köpeğe tecavüz ederken yakalanan kişi nedeniyle bütün köyün psikolojisi bozuldu
Sıra beklemek istemedi, yaşlı adama tokat atıp güvenliğe saldırdı 3. Sayfa
Sıra beklemek istemedi, yaşlı adama tokat atıp güvenliğe saldırdı
İstifa eden Fatih Portakal'ın yerine geçecek olan Selçuk Tepeli, canlı yayında böyle veda etti
İstifa eden Fatih Portakal'ın yerine geçecek olan Selçuk Tepeli, canlı yayında böyle veda etti
Koronavirüse yakalandığı söylenen Nihat Hatipoğlu'nun oğlundan açıklama geldi
Koronavirüse yakalandığı söylenen Nihat Hatipoğlu'nun oğlundan açıklama geldi
Bakanlık, annesinin uygunsuz paylaşımlarında kullandığı bebeği koruma altına alacak
Bakanlık, annesinin uygunsuz paylaşımlarında kullandığı bebeği koruma altına alacak
Eski bakanlardan Rıfat Serdaroğlu da parti kurdu! Ambleminde kalp var
Eski bakanlardan Rıfat Serdaroğlu da parti kurdu! Ambleminde kalp var
Öldü sanılan kadın, gözlerini cenaze evinde açtı! Ceset torbasını açan görevliler şok yaşadı
Öldü sanılan kadın, gözlerini cenaze evinde açtı! Ceset torbasını açan görevliler şok yaşadı
Yol kenarında köfte yediler, Nusret'e gitmiş gibi hesap ödediler
Yol kenarında köfte yediler, Nusret'e gitmiş gibi hesap ödediler
Sunucu Serap Paköz makyajsız halini paylaştı, görenler tanımakta güçlük çekti
Sunucu Serap Paköz makyajsız halini paylaştı, görenler tanımakta güçlük çekti
Birkaç gün sonra Türkiye'ye dönecek tır şoförleri korona testi sırasında birbirlerini ezdi
Birkaç gün sonra Türkiye'ye dönecek tır şoförleri korona testi sırasında birbirlerini ezdi
Elmadaki verim ve kalite üreticinin yüzünü güldürüyor
Elmadaki verim ve kalite üreticinin yüzünü güldürüyor
Çifte cinayet zanlısının kan donduran görüntüleri ortaya çıktı: Ardımda bir tabur leş bırakacağım
Çifte cinayet zanlısının kan donduran görüntüleri ortaya çıktı: Ardımda bir tabur leş bırakacağım
BM acı gerçeği ortaya koydu! Korona turizmde 1,2 trilyon dolar kaybettirecek
BM acı gerçeği ortaya koydu! Korona turizmde 1,2 trilyon dolar kaybettirecek
Köpekten korkan kadın sürücü, fren yerine gaza basınca 5 metreden aşağı uçtu
Köpekten korkan kadın sürücü, fren yerine gaza basınca 5 metreden aşağı uçtu
Bakan Dönmez tartışmalara son noktayı koydu: Karadeniz'de bulunan gazı Türkiye Petrolleri çıkaracak
Bakan Dönmez tartışmalara son noktayı koydu: Karadeniz'de bulunan gazı Türkiye Petrolleri çıkaracak
Beşiktaş Başkanı Çebi, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Ozan Tufan'ı istedi
Beşiktaş Başkanı Çebi, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Ozan Tufan'ı istedi
Hevesle gittiği tatil sonu oluyordu! 5 yıldızlı otelde başına kale direği düştü
Hevesle gittiği tatil sonu oluyordu! 5 yıldızlı otelde başına kale direği düştü
Eski Türkiye güzeli Şevval Şahin ve eski Survivor yarışmacısı sevgilisi maskesiz yakalandı
Eski Türkiye güzeli Şevval Şahin ve eski Survivor yarışmacısı sevgilisi maskesiz yakalandı
Yanındaki kadına tokat atıp hakaretler yağdırdı! Kimsenin müdahale etmediği o anlar kamerada
Yanındaki kadına tokat atıp hakaretler yağdırdı! Kimsenin müdahale etmediği o anlar kamerada
4 gün önce kaybolan adam ailesi umudu kesmişken bulundu! Dut yiyerek hayatta kalmış
4 gün önce kaybolan adam ailesi umudu kesmişken bulundu! Dut yiyerek hayatta kalmış
ABD'nin sağlık sistemini eleştiren Didem Uzel, Türkiye'ye dönüş yaptı
ABD'nin sağlık sistemini eleştiren Didem Uzel, Türkiye'ye dönüş yaptı
Otomobil dere yatağına uçtu! 1 ölü, 2 yaralı
Otomobil dere yatağına uçtu! 1 ölü, 2 yaralı
Sinem Kobal, hamile haliyle ilk kez görüntülendi
Sinem Kobal, hamile haliyle ilk kez görüntülendi
Sosyal medyada ahlaksız paylaşımlarına bebeğini de alet eden Elif Sarı hakkında soruşturma başlatıldı
Sosyal medyada ahlaksız paylaşımlarına bebeğini de alet eden Elif Sarı hakkında soruşturma başlatıldı
Hande Erçel, Kerem Bürsin'le aşk yaşadığı iddialarına son noktayı koydu
Hande Erçel, Kerem Bürsin'le aşk yaşadığı iddialarına son noktayı koydu
İmamoğlu'ndan sağlık çalışanlarına müjde: Ücretsiz otopark ve toplu taşıma uygulaması yıl sonuna kadar uzatıldı
İmamoğlu'ndan sağlık çalışanlarına müjde: Ücretsiz otopark ve toplu taşıma uygulaması yıl sonuna kadar uzatıldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Faik Öztrak Murat Kurum Fatih Dönmez Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Oğuzhan Koç Burak Özçivit Murat Dalkılıç Engin Altan Düzyatan
Spor Sinan Gümüş Ronald Koeman Ahmet Nur Çebi Malcolm Thomas Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Tv Kaza Yangın Ankara
Şu an buradasınız: Afjet Afyonspor'un yeni yönetimi oluştu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.8.2020 14:30:39. #1.15#
title