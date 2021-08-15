Afganistan: Taliban Kabil dışında tüm önemli kentleri ele geçirdi
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BBC

Afganistan: Taliban Kabil dışında tüm önemli kentleri ele geçirdi

Afganistan: Taliban Kabil dışında tüm önemli kentleri ele geçirdi
BBC - Haberler | Dünya

Taliban Cumartesi günü Mezar-ı Şerif'i aldıktan sonra Pazar günü de ülkenin doğusundaki Nangarhar vilayetinin merkezi Celalabad'da kontrolü ele geçirdi.

Afganistan'da Taliban başkent Kabil dışındaki tüm önemli kentleri ele geçirdi.

Taliban Cumartesi günü Mezar-ı Şerif'i aldıktan sonra Pazar günü de ülkenin doğusundaki Celalabad'da kontrolü ele geçirdi.

Hükümet güçlerinin Taliban karşısında hızla yenilgiye uğraması Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin istifası yönündeki baskıları artırdı.

Gani, başkent Kabil'i kontrol altında tutmak için Taliban'a karşı savaş verme ya da teslim olma gibi bir seçenekle karşı karşıya.

ABD ise Kabil'deki büyükelçilik personelinin tahliyesine başladı.

ABD, tahliye operasyonuna yardımcı olmak için Kabil'e 5000 asker gönderdi.

Başkan Joe Biden, ABD askerlerinin Afganistan'dan çekilmesini hızlandırma kararını savunarak "başka bir ülkedeki iç çatışmanın ortasında Amerikan varlığının sonsuza kadar süremeyeceğini" ifade etti.

20 yıldır Afganistan'da bulunan ABD ve NATO'ya bağlı birlikler ülkeden çekilmelerini tamamlamak üzere.

Celalabad'da ne oldu?

Taliban'ın Pazar günü Nangarhar vilayetinin merkezi Celalabad'da hiçbir müdahaleyle karşılaşmadan kenti ele geçirdiği bildirildi.

Reuters haber ajansına konuşan bir Afgan yetkili, "Şu an Celalabad'da hiçbir çatışma yok çünkü vali Taliban'a teslim oldu. Sivilleri korumanın tek yolu Taliban'ın geçmesine izin vermekti" dedi.

Celalabad'ın ele geçirilmesiyle Taliban Pakistan ile bağlantı yollarını da kontrol altına almış oldu.

Taliban Cumartesi günü de Balk vilayetinin merkezi ve ülkenin dördüncü büyük kenti olan Mezar-ı Şerif'i büyük ölçüde çatışmasız ele geçirmişti.

Adssociated Press ajansına konuşan vilayet meclisi vekillerinden Abas Ebrahimzada, ordunun ilk teslim olduğunu, bunun üzerine hükümet güçleri ve diğer milislerin de aynı yolu seçtiğini söyledi.

Taliban Afganistan'da 34 vilayetin 24'ünün yönetim merkezini ele geçirmiş oldu.

Kabil'de neler oluyor?

Afganistan'da 750 bini aşkın kişi çatışmalar nedeniyle göç etmek zorunda kaldı ve bunların çoğu Kabil'e sığındı.

Taliban denetimine geçen bazı bölgelerden gelenler, örgüt üyelerinin, aileleri, evlenmemiş kadınları ve kızları kendilerine eş olarak vermeye zorladıklarını söylüyor.

Kadınların ayrıca burka giymeye zorlandığı ve konulan kurallara uymayanların dayakla cezalandırıldığı belirtiliyor.

Fransız AFP ajansına konuşan 17 yaşındaki Abdullah adlı genç, kuzeydeki Kunduz kentini Taliban'ın ele geçirmesi üzerine ailesiyle birlikte kenti terk edip Kabil'e geldiklerini ve bir parkta çadırda kaldıklarını anlatıyor.

Kabil'de bankaların önünde para çekmek için uzun kuyrukların oluştuğu, bazı şubelerde para kalmadığı belirtiliyor.

Başkent yakınlarında Pul-i-Çarki hapishanesinde isyan başladığına ve bölge sakinlerinin silah sesleri duyduğuna dair haberler geldiği bildiriliyor.

Cumhurbaşkanı Eşref Gani, Cumartesi günü televizyonlarda banttan yayımlanan konuşmasında, daha fazla göç ve yıkımı engellemek için en büyük önceliğin Afgan silahlı kuvvetlerinin yeniden harekete geçirilmesi olduğunu söyledi.

Yayın öncesinde, Gani'nin istifa edebileceğine dair spekülasyonlar yapılıyordu.

Afganistan: Taliban Kabil dışında tüm önemli kentleri ele geçirdi
Afganistan: Taliban Kabil dışında tüm önemli kentleri ele geçirdi
Afganistan: Taliban Kabil dışında tüm önemli kentleri ele geçirdi
Afganistan: Taliban Kabil dışında tüm önemli kentleri ele geçirdi
Afganistan: Taliban Kabil dışında tüm önemli kentleri ele geçirdi
Afganistan: Taliban Kabil dışında tüm önemli kentleri ele geçirdi
Afganistan: Taliban Kabil dışında tüm önemli kentleri ele geçirdi
Afganistan: Taliban Kabil dışında tüm önemli kentleri ele geçirdi
Afganistan: Taliban Kabil dışında tüm önemli kentleri ele geçirdi
BBC
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