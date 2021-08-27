Afganistan Kabil'deki saldırıyı kim üstlendi? Kabil Havalimanı saldırısını kim yaptı? DEAŞ mı üstlendi?

Son dakika gelen haberlere göre Afganistan'da Kabil Hamid Karzai Havalimanı'nın Abbey Kapısı'nın yakınında meydana gelen ve 60 kişinin öldüğü intihar saldırısını DEAŞ üstlendi. Bu patlamadan önce Batılı ülkelerin büyükelçilikleri bugün olası bir DEAŞ saldırısına dair istihbarat alındığını açıklamış, vatandaşlarından havalimanından uzak durmalarını istemişti. Peki, Afganistan Kabil'deki saldırıyı kim üstlendi? Kabil Havalimanı saldırısını kim yaptı? DEAŞ mı üstlendi? İşte detaylar...

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AFGANİSTAN'DAKİ SALDIRIYI KİM ÜSTLENDİ?

Politico'nun ABD'li bir yetkiliye dayandırdığı haberine göre; ölü sayısının artmasından endişe edilen intihar saldırısını terör örgütü DEAŞ üstlendi.

Afganistan'da Kabil Hamid Karzai Havalimanı'nın Abbey Kapısı'nın yakınında meydana gelen ve 60 kişinin öldüğü intihar saldırısını DEAŞ üstlendi. Bu patlamadan önce Batılı ülkelerin büyükelçilikleri bugün olası bir DEAŞ saldırısına dair istihbarat alındığını açıklamış, vatandaşlarından havalimanından uzak durmalarını istemişti. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

Afganistan'da Taliban'ın kontrolü ele geçirmesinin ardından Kabil Havalimanı'ndaki tahliye operasyonları devam ederken patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre; intihar saldırısında aralarında çocukların da olduğu 60 kişi yaşamını yitirdi.

ÖLÜ SAYISI GİDEREK ARTIYOR

Afganistan'ın başkenti Kabil'de düzenlenen bombalı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 60'a, yaralıların sayısının ise 140'a yükseldi.

SALDIRI TEHDİDİ UYARISI YAPILMIŞTI

Kabil Havalimanı, Taliban'ın kontrolü devralmasının ardından ülkeden tahliye edilenlerin akınına uğramıştı. Ülkelerin tahliye operasyonları havaalanından kalkan uçaklarla gerçekleşiyordu. Öte yandan Batılı ülkelerin büyükelçilikleri bugün olası bir DEAŞ saldırısına dair istihbarat alındığını açıklamış, vatandaşlarından havalimanından uzak durmalarını istemişti. İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri'nin "terör saldırısı" tehdidi bulunduğunu açıklamasının ardından, Kanada, Belçika, Hollanda ve Danimarka tahliye uçuşlarına son vermişti.

MSB: BİRLİĞİMİZDE ZAYİAT YOKTUR

Saldırı sonrası Milli Savunma Bakanlığı'ndan da ilk açıklama geldi. Açıklamada, "Kabil Havaalanı dışında iki patlama olmuştur. Birliğimizde herhangi bir hasar, zayiat yoktur." denildi.

SALDIRIDA 13 ABD ASKERİ DE YAŞAMINI YİTİRDİ

Öte yandan ABD medyası, Kabil Havalimanındaki patlamada 13 Amerikan askerinin öldüğünü, 15 askerin de yaralandığını bildirdi.

TALİBAN: SALDIRIYI KINIYORUZ

Taliban'dan saldırıya ilişkin yapılan açıklamada, "Bu saldırıyı kınıyoruz. Masum insanları hedef alan saldırıları tüm dünya kınamalı" denildi.