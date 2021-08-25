Afganistan Genelkurmay Başkanı kaçış sırasında beklerken görüntülendi
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Afganistan Genelkurmay Başkanı kaçış sırasında beklerken görüntülendi

Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Dünya

Taliban'ın kontrolüne geçen Afganistan'da eski Genelkurmay Başkanı Wali Mohammad Ahmadzai tahliye için beklerken görüntülendi. Ahmadzai, Taliban Kabil'i ele geçirince görevden alınmıştı.

Geçtiğimiz hafta Taliban'ın kontrolüne geçen Kabil'deki havalimanında hareketlilik devam ediyor. Kentten çıkışın tek noktası haline gelen havalimanında ülkeden ayrılmak için bekleyen binlerce sivil arasında tanıdık bir sima da vardı.

GENELKURMAY BAŞKANI DA TAHLİYE İÇİN BEKLİYOR

Afganistan'ın eski Genelkurmay Başkanı Wali Mohammad Ahmadzai, havalimanında tahliye için beklerken görüntülendi. Tahliye için beklediği sırada fotoğrafı çekilen eski Genelkurmay Başkanı'nın sivil kıyafetli olduğu görüldü.

Afganistan Genelkurmay Başkanı kaçış sırasında beklerken görüntülendi

11 AĞUSTOS'TA GÖREVDEN ALINMIŞTI

Ahmadzai, Taliban'ın başkenti ele geçirmesinden günler önce 11 Ağustos'ta görevden alınmıştı.

İşte o anlara ilişkin kareler;

Afganistan Genelkurmay Başkanı kaçış sırasında beklerken görüntülendi
Afganistan Genelkurmay Başkanı kaçış sırasında beklerken görüntülendi
Afganistan Genelkurmay Başkanı kaçış sırasında beklerken görüntülendi
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olgun.kiziltepe@haberler.com - Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com
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Haber Yorumları (1)
ADANALI : korkak!
Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
500
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