Afganistan'dan tahliye edilen 357 yolcu daha yurda getirildi
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Afganistan'dan tahliye edilen 357 yolcu daha yurda getirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Afganistan'ın başkenti Kabil'den tahliye edilen 357 yolcu daha, nakledildikleri İslamabad'tan bu sabah saatlerinde Türkiye'ye getirildi.

Afganistan'ın başkenti Kabil'den tahliye edilen 357 yolcu daha, nakledildikleri İslamabad'tan bu sabah saatlerinde Türkiye'ye getirildi.

Afganistan'da Taliban'ın Kabil'e girmesinin akabinde başlayan tahliyeler sürüyor. Türk Hava Kuvvetleri'nin askeri nakliye uçağı A400M ile Kabil'inden Pakistan'ın başkenti İslamabad'a nakledilen yolcular, buradan da Türk Hava Yolları'na ait uçaklarla Türkiye'ye getirilmeye devam ediyor. Bu kapsamda 357 yolcu daha THY'nin TK6883 sefer sayılı uçuşu ile saat 09.15'te İstanbul Havalimanı'na getirildi. Uçağın havalimanına inişinin akabinde yolcular, terminale alındı.

"Büyükelçiliğimiz ve askerimiz bizi rahat bir şekilde içeri aldı"

İnşaat firması olduğu için uzun yıllardır Afganistan'da yaşadığını belirten yolculardan Ersin Karaduman, "Ülkemize çok teşekkür ediyorum. Güzel bir yolculuk oldu. Yalnız Kabil Havalimanı'ndaki yoğunluk biraz sıkıntılı, girişler çok sıkıntılı ve izdiham var. Çok şükür büyükelçiliğimiz ve askerimiz bizi rahat bir şekilde içeri aldılar. Rahat bir şekilde ülkemize gelmiş bulunmaktayız. İnşaat firmamız var yaklaşık 17 senedir Afganistan'dayım. Devamlı gidip geliyordum. Olaylardan dolayı tekrar geri gelmek zorunda kaldım" şeklinde konuştu.

"Öyle bir hava var ki kimse durmak istemiyor"

Yolculardan Humayun Hayri, "Kargaşa çıktı, Taliban geldi, Kabil'i işgal ettiler bize de çıkın dediler biz de çıktık. Binlerce kişi havalimanına akın akın gitmişti. Yüz binler desek bile az olur. 4-5 askeri kapı vardı herkes oradan geçmek istiyordu. Türk büyükelçiliği organize ederek bizleri havalimanına geçirdiler. Gidin demediler ama kimse kalmıyor, herkes gidiyor. Öyle bir hava var ki kimse durmak istemiyor. Herkes panik, korku ve dehşet içinde. Bence Afganistan'da düzgün bir hükümet kurulursa düzelecek. Ama böyle devam ederse hiçbir şey olmayacak" dedi.

"Çocuklarımıza bir şey olacak diye çok üzüldük"

Ailesiyle birlikte Afganistan'dan dönen Celil Beyoğlu da, "Çok iyi ve rahat geldik, Türkiye'ye çok teşekkür ediyoruz bize sahip çıktı. Biz dört gün boyunca havalimanının Güney kapısından girmeye çalıştık ama giremedik. Sonra yeniden bizi Ankara'dan aradılar, rica ettik giremiyoruz dedik. Çocuklarımız var kurşun yağdırıyorlar onlara bir şey olacak diye çok üzüldük. Sonra yeni plan yaptılar Pakistan'a gönderdiler. Bizleri orada toplayıp havalimanına getirdiler. Afganistan'da çalışıyorduk" ifadelerine yer verdi.

İkametgah bilgilerinin yer aldığı bilgi formu doldurulduktan sonra korona virüs testi yapıldı. PCR testi ve pasaport işlemlerini tamamlayan yolcular, 10 gün süreyle karantinada kalacak. - İSTANBUL

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Afganistan'dan tahliye edilen 357 yolcu daha yurda getirildi
Afganistan'dan tahliye edilen 357 yolcu daha yurda getirildi
Afganistan'dan tahliye edilen 357 yolcu daha yurda getirildi
Afganistan'dan tahliye edilen 357 yolcu daha yurda getirildi
Afganistan'dan tahliye edilen 357 yolcu daha yurda getirildi
Afganistan'dan tahliye edilen 357 yolcu daha yurda getirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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