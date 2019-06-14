Afganistan'da tarihi kalenin kulesi çöktü

Afganistan'ın Gazne vilayetinde tarihi bir kulenin yıkılması sonrası, yetkililer ülkedeki tarihi eserleri koruyamamakla suçlandı.

Gaznelilere ait bir kalenin 32 kulesinden birinin yıkıldığı anın videosu, sosyal medyada paylaşıldı.

İslam mimarisinin örneklerinden olan kale ve kuleleri, vilayette yıkılan onlarca tarihi eserden biri.

Afgan yetkililer yoğun yağmur nedeniyle eserlerin hasar gördüğünü, muhalifler ise hükümetin ihmali olduğunu öne sürüyor.

Afgan haber sitesi Tolo News'a konuşan ülkenin Kültür Bakanlığı Sözcüsü Muhammed Saber Mohmand, kalenin "sağanak yağmura karşı kırılgan olduğunu", otoyolun kenarında olmaları nedeniyle kulelerin hasar gördüğünü söyledi.

Gazne, Afganistan'da İslam mimarisi ve İslamiyet öncesi mimarisiyle ünlüydü.

Antik kent, 7. yüzyıla kadar Budizm'in bölgedeki en önemli merkeziydi. M.S. 683'te Müslüman Araplar tarafından fethedildikten sonra buradaki halklar İslam'ı kabul etti. 13. yüzyılda Moğol hükümdarı Cengiz Han'ın oğlunun liderliğindeki ordu antik kenti yerle bir etti.

İslami İşbirliği Teşkilatı burayı daha sonra İslam Kültürü şehri ilan etti.

Ancak ordu ile Taliban güçleri arasındaki çatışmalar nedeniyle bölgedeki tarihi eserlerin çoğunu ziyaret etmek çok zor hale geldi.