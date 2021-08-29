Afganistan'da müziği yasaklama kararı alan Taliban, halk müziği sanatçısı Favad Andarabi'yi öldürdü
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Afganistan'da müziği yasaklama kararı alan Taliban, halk müziği sanatçısı Favad Andarabi'yi öldürdü

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Afganistan'da yönetimi ele geçiren Taliban'ın yeni dönemde müziği yasaklayacağı geçtiğimiz günlerde gündeme gelmişti. New York Times'a konuşan Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahid de bu iddiaları doğrulamıştı. Taliban'ın Afganistan'ın halk müziği sanatçısı Favad Andarabi'yi evinden zorla kaçırarak öldürdüğü öğrenildi.

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, 15 Ağustos'ta başkent Kabil'i ele geçirmeleri sonrasında Batı medyasına ilk mülakatı vermişti. ABD'den New York Times'a konuşan sözcü, Afganistan'da müziğin yasaklanacağını söylemişti. Mücahid, "Müzik İslam'da yasak ama biz insanları bu tür şeyleri yapmamaya ikna edebileceğimizi umuyoruz. Bu Taliban yönetimi altında her şey önceki rejimden farklı olacak'' ifadelerini kullanmıştı.

Afganistan'da müziği yasaklama kararı alan Taliban, halk müziği sanatçısı Favad Andarabi'yi öldürdü
Favad Andarabi

EVİNDEN ZORLA KAÇIRILARAK ÖLDÜRÜLDÜ

Afganistan'da yeni dönemde müziğin yasaklanacağını açıklayan Taliban, halk müziği sanatçısı Favad Andarabi'yi öldürdü. Andarabi'nin, Bağlan vilayetindeki Andarab bölgesinin Kişnabad köyünde bulunan evinden zorla çıkarılarak öldürüldüğü belirtildi.

Afganistan'da müziği yasaklama kararı alan Taliban, halk müziği sanatçısı Favad Andarabi'yi öldürdü

ÖLÜM HABERİNİ ESKİ BAKAN DUYURDU

Eski İçişleri Bakanı Mesud Andarabi, halk müziği sanatçısının öldürüldüğünü sosyal medyada yaptığı paylaşımla duyurdu. Andarabi paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

"Taliban'ın vahşeti Andarab'da sürüyor. Bugün, bu vadiye ve halkına sadece neşe getiren halk müziği şarkıcısı Favad Andarabi'yi gaddarca öldürdüler". Eski bakan, sanatçının bir şarkısının görüntüsünü paylaşarak, "Buradaki şarkıda dediği gibi, 'güzel vadimiz... atalarımızın toprağı' hiçbir zaman Taliban'ın zulmüne boyun eğmeyecektir"

Afganistan'da müziği yasaklama kararı alan Taliban, halk müziği sanatçısı Favad Andarabi'yi öldürdü
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Haber Yorumları (1)
KADİR HELVACI: ya rab ne güzel dinin var
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Afganistan'da müziği yasaklama kararı alan Taliban, halk müziği sanatçısı Favad Andarabi'yi öldürdü - Haberler
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