Afganistan'da lunaparklar insana aç, insanlar ise ekmeğe muhtaç

SAYED KHODAİBERDİ SADAT/BİLAL GÜLER - Afganistan bir dönem yoğunluğuyla bilinen Karga Gölü Eğlence Kompleksi'nde bugünlerde ülkedeki kronik sorunlar ve yoksulluk nedeniyle sessizlik hakim.

Hafta sonları binlerce kişinin ziyaret ettiği, içinde lunapark, restoran, dükkanlar, spor tesisleri ve sayfiye alanlarının olduğu komplekste sadece şehir dışından gelen birkaç kişi ve Taliban mensuplarını görmek mümkün.

Lunaparkların alameti farikalarından olan gondollar boş çalışırken, göl kısmında ise kayık ve su bisikletlerinin çoğu boş bekliyor.

Komplekste 200'den fazla dükkan ve restoran bulunuyor ancak ekonomik sorunlar nedeniyle birçoğu kepenk kapatmış, kalanlar ise müşteri bekliyor. Eskiden Afgan sanatçıların canlı performanslarını sergilediği mekanlar ise Taliban'ın sanatçılara getirdiği kısıtlamalar nedeniyle sessizliğe bürünmüş durumda.

Ülkede yoksulluk nedeniyle organ satışı, afyon üretimi, ekonomik sorunlar ve uyuşturucu bağımlılığı gibi sorunlar Taliban yönetiminin güncel sorunları arasında yer alıyor. İnsanların öncelikleri ülkedeki imkansızlıklar nedeniyle her ne kadar önce gıda ve sağlığa erişim olsa da Karga Gölü Eğlence Kompleksi esnafı eski kalabalık günlerin geri gelmesi umudunu koruyor.

Esnaf faaliyetlerini sürdürmekte kararlı

Ülkede yaşanan siyasi ve ekonomik sorunlar herkesi olumsuz etkilese de Karga Gölü esnafı hizmet vermeye devam etmekte kararlı.

Komplekste restoran sahibi Hacı Rüstem Azizi, AA muhabirine, ekonomik kriz yüzünden çoğu kişinin Karga Gölü'ne gelemediğini söyledi.

Bazı restoranların, çalışanlarının maaşlarını ödeyecek kadar kazanmadığı için kapılarını kapattığını ifade eden Azizi, "Bir gün ülkede ekonomik sorunlar çözülür ve burası da eski günlerine kavuşur umuduyla biz hizmet vermeye devam ediyoruz." dedi.

Kompleksteki lunaparkta işletme sahibi Vahidullah Arabzade de halkın ekonomik durumu iyi olmadığı için eğlence mekanlarına gidemediğini belirtti.

Üç ve dört ay öncesine göre lunaparkın hayli boş kaldığını dile getiren Arabzade, "Daha önce günlük 100 dolar kazanıyorsak şu an bu 10 dolara kadar indi. Buna rağmen biz parkı açık tutuyoruz. İnşallah bu günler de geçer." diye konuştu.

Arabzade, artık aileler yerine Taliban mensuplarının parkta eğlendiğini söyledi.

"Afgan halkının dinlenmeye ve eğlenmeye ihtiyacı var"

Komplekste atını kiralayan Muhammed Ömer Rahimi, "Biz geçimimizi buradan sağlıyoruz. Her gün atlarımızı buraya getirip halka kiralıyoruz. Benim gibi bu işi yapan 20 civarında kişi var. Yaklaşık bir kilometre at gezisi için müşterilerden 50 Afgani (0,50 dolar) alıyoruz." dedi.

Daha önce her gün 20-30 dolar kazandığını aktaran Rahimi, şimdilerde ise ancak 5 dolar kadar kazanabildiğini ifade etti.

Rahimi, ülkede yaşanan ekonomik kriz yüzünden Karga Gölü Kompleksi'ne gelen ziyaretçi sayısının düştüğünü, buna rağmen her gün buraya para kazanmak için geldiklerini aktardı.

Komplekste mağaza sahibi Ezzatullah Gafuri de kompleksin Afgan halkının uğrak mekanlarından biri olduğunu ve diğer vilayetlerden de ziyaretçilerinin bulunduğunu söyledi.

İnsanların hala buraya dinlenmek için geldiğini aktaran Gafuri, "Şu an işler iyi gitmiyor olabilir ama zamanla yine kalabalık olacağına inanıyorum. Bu nedenle biz mağazamızı her şeye rağmen açık tutuyoruz." dedi.

Kapisa vilayetinden gezmeye gelen İhsanullah Şamali, artık ülkede güvenliğin sağlandığını ve bu nedenle rahatlıkla her yere gezmek için gidebildiklerini anlattı.

Şamali, Afgan halkının dinlenmeye ve eğlenmeye ihtiyacının olduğunu, bu nedenle eğlence mekanlarının açık olmasının önemli olduğunu sözlerine ekledi.

Başkent Kabil ve çevresindeki köylerin su sorununun giderilmesi için 1933'te kurulan Karga Gölü Barajı, 1950'den itibaren gölün çevresinde dinlenme tesisleri ve sayfiye alanları kurulmasıyla halka hizmet vermeye başlamıştı.

Afganistan