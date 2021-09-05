Afganistan'da kontrolü ele geçiren Taliban'ın hükümeti de şekillendi! Ahundzade Ruhani lider, Baradar Başbakan oldu

ABD'nin çekilmesi sonrasında 15 Ağustos itibarıyla Afganistan'da kontrolü ele geçiren Taliban'ın kuracağı hükümet şekilleniyor. İddiaya göre; hareketin mevcut lideri Şeyh Heybetullah Ahundzade yeni yönetimde ruhani liderliğini sürdürecek. Şeyh Abdulhakim Müminlerin Emiri, Taliban'ın kurucularından Molla Abdulgani Baradar Başbakan, Halife adıyla bilinen Siraceddin Hakkani ise İçişleri Bakanı olacak.

Taliban'ın 15 Ağustos'ta Afganistan'ın kontrolünü ele geçirmesinden sonra gözler nasıl bir kabine oluşturulacağına çevrilmişti.

İSLAM EMİRLİĞİNİN BAŞINA ABDULHAKİM GEÇECEK

Euronews'in Taliban kaynaklarından edindiği bilgiye göre; Şeyh el Hadis Mevlevi Abdulhakim Sahib Emir el-Müminun (Müminlerin Emiri) olarak belirlendi. Taliban'ın kurucuları arasında yer alan Şeyh Abdulhakim, örgütün ilk iktidarında adalet bakanlığı görevini üstlenmişti. Doha'da yapılan barış müzakerelerinde Pakistan'da tutulduğu hapishaneden serbest bırakılması şartı koşulan Şeyh Abdulhakim geçtiğimiz yılda müzakere heyeti başkanlığına getirilmişti.

TALİBAN'IN BİR NUMARALI İSMİ RUHANİ LİDERLİĞE DEVAM EDECEK

Taliban'ın lideri Şeyh Heybetullah Ahundzade yeni yönetimde ruhani liderliğini sürdürecek. Ahundzade, Selefi Molla Mansur Ahtar'ın 2016 yılında bir ABD insansız hava aracı saldırısında öldürülmesinin ardından şura tarafından Taliban'ın 1 numaralı ismi olarak atandı. Hızlı bir yükseliş gösterdi. Askeri bir komutandan ziyade dini alandaki geçmişi nedeniyle manevi bir figür olarak hizmet etmesi için seçildiğine inanılıyor.

Taliban'ın lideri Şeyh Heybetullah Ahundzade.

BAŞBAKAN MOLLA BARADAR OLACAK

Taliban'ın kurucularından Molla Abdulgani Baradar kabinenin başında başbakanlık görevini yürütecek. Baradar, Sovyetler Birliği'nin Afganistan'ı işgal etmesiyle birlikte direniş gruplarına katıldı, kısa sürede adından sıkça söz edilen bir figür haline geldi. SSCB güçlerine karşı Molla Ömer'le birlikte yan yana savaştı. Yardımcılığını üstlendi. Molla Ömer ve Molla Abdulgani Baradar'ın iki kız kardeşle evlenerek bacanak olduklarına inanılıyor. Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahid'in de mevcut görevine devam etmesi bekleniyor.

Molla Abdulgani Baradar.

Resmen ilan edilmemiş olan listeye göre hükümette diğer görev dağılımı ise şu şekilde: