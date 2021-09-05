Afganistan'da kontrolü ele geçiren Taliban'ın hükümeti de şekillendi! Ahundzade Ruhani lider, Baradar Başbakan oldu
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Afganistan'da kontrolü ele geçiren Taliban'ın hükümeti de şekillendi! Ahundzade Ruhani lider, Baradar Başbakan oldu

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ABD'nin çekilmesi sonrasında 15 Ağustos itibarıyla Afganistan'da kontrolü ele geçiren Taliban'ın kuracağı hükümet şekilleniyor. İddiaya göre; hareketin mevcut lideri Şeyh Heybetullah Ahundzade yeni yönetimde ruhani liderliğini sürdürecek. Şeyh Abdulhakim Müminlerin Emiri, Taliban'ın kurucularından Molla Abdulgani Baradar Başbakan, Halife adıyla bilinen Siraceddin Hakkani ise İçişleri Bakanı olacak.

Taliban'ın 15 Ağustos'ta Afganistan'ın kontrolünü ele geçirmesinden sonra gözler nasıl bir kabine oluşturulacağına çevrilmişti.

İSLAM EMİRLİĞİNİN BAŞINA ABDULHAKİM GEÇECEK

Euronews'in Taliban kaynaklarından edindiği bilgiye göre; Şeyh el Hadis Mevlevi Abdulhakim Sahib Emir el-Müminun (Müminlerin Emiri) olarak belirlendi. Taliban'ın kurucuları arasında yer alan Şeyh Abdulhakim, örgütün ilk iktidarında adalet bakanlığı görevini üstlenmişti. Doha'da yapılan barış müzakerelerinde Pakistan'da tutulduğu hapishaneden serbest bırakılması şartı koşulan Şeyh Abdulhakim geçtiğimiz yılda müzakere heyeti başkanlığına getirilmişti.

Afganistan'da kontrolü ele geçiren Taliban'ın hükümeti de şekillendi! Ahundzade Ruhani lider, Baradar Başbakan oldu

TALİBAN'IN BİR NUMARALI İSMİ RUHANİ LİDERLİĞE DEVAM EDECEK

Taliban'ın lideri Şeyh Heybetullah Ahundzade yeni yönetimde ruhani liderliğini sürdürecek. Ahundzade, Selefi Molla Mansur Ahtar'ın 2016 yılında bir ABD insansız hava aracı saldırısında öldürülmesinin ardından şura tarafından Taliban'ın 1 numaralı ismi olarak atandı. Hızlı bir yükseliş gösterdi. Askeri bir komutandan ziyade dini alandaki geçmişi nedeniyle manevi bir figür olarak hizmet etmesi için seçildiğine inanılıyor.

Afganistan'da kontrolü ele geçiren Taliban'ın hükümeti de şekillendi! Ahundzade Ruhani lider, Baradar Başbakan oldu
Taliban'ın lideri Şeyh Heybetullah Ahundzade.

BAŞBAKAN MOLLA BARADAR OLACAK

Taliban'ın kurucularından Molla Abdulgani Baradar kabinenin başında başbakanlık görevini yürütecek. Baradar, Sovyetler Birliği'nin Afganistan'ı işgal etmesiyle birlikte direniş gruplarına katıldı, kısa sürede adından sıkça söz edilen bir figür haline geldi. SSCB güçlerine karşı Molla Ömer'le birlikte yan yana savaştı. Yardımcılığını üstlendi. Molla Ömer ve Molla Abdulgani Baradar'ın iki kız kardeşle evlenerek bacanak olduklarına inanılıyor. Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahid'in de mevcut görevine devam etmesi bekleniyor.

Afganistan'da kontrolü ele geçiren Taliban'ın hükümeti de şekillendi! Ahundzade Ruhani lider, Baradar Başbakan oldu
Molla Abdulgani Baradar.

Resmen ilan edilmemiş olan listeye göre hükümette diğer görev dağılımı ise şu şekilde:

  • El Hac Sadr Muhammed İbrahin Sahib, Savunma Bakanlığını üstlenecek.
  • Halife adıyla bilinen Siraceddin Hakkani, İçişleri Bakanı olacak.
  • Malagal Aga Akhund, Maliye Bakanlığı görevini yürütecek.
  • Abbas Stangari, Dışişleri Bakanlığına getiriliyor.
  • Hacı Gül Muhammed olarak bilinen Molla Muhammed Naim, Sınırlardan Sorumlu Bakanlığı üstlenecek.
  • Molla Muhammed Hasan Rahmani, Tabii Kaynaklar Bakanı olarak atandı.
  • Mevlevi Fethullah Mansur İbni Şahid Mansur Sahib, Hava Kuvvetleri Komutanı olarak atandı.
  • Molla Abdul Kayyum Zakir, Kabil Güçlerinin Başkanlığına getirildi.
Afganistan'da kontrolü ele geçiren Taliban'ın hükümeti de şekillendi! Ahundzade Ruhani lider, Baradar Başbakan oldu
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Haber Yorumları (2)
RU FET: taliban "Afganistan'da kontrolü ele geçirmedi" ulkesini darbecilerden isgalcilerden kurtardi
Cevap Yaz 11 10 Yayından Kaldır
MUSTAFA ÖZKAN: Yerden göğe kadar haklisiniz. her ülkenin bize veya bir baskasina benzemesine ne gerek var nede zorunluluk. Kimi kominist, kimi ateist kimi muluman, laik veya değil onlar devletin kendi problemi veya tercihidir. Isgakden kurtulmaları gayet güzel. Sonrası bizi ilgilendirmez.
Yayından Kaldır
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Afganistan'da kontrolü ele geçiren Taliban'ın hükümeti de şekillendi! Ahundzade Ruhani lider, Baradar Başbakan oldu - Haberler
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