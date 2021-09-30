Afganistan'da Din ve Siyaset İlişkisi Semineri - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Afganistan'da Din ve Siyaset İlişkisi Semineri

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Afganistan'da Din ve Siyaset İlişkisi Semineri

Pervan Üniversitesi Rektör Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Sayed Mobin Hashimi, çevrim içi seminerde, "Afganistan'da din ana taştır ve ana organdır" dedi.

Pervan Üniversitesi Rektör Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Sayed Mobin Hashimi, çevrim içi seminerde, " Afganistan'da din ana taştır ve ana organdır" dedi.

Malatya İnönü Üniversitesi Güney Asya Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (İNÜGAM) tarafından, Pervan Üniversitesi Rektör Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Sayed Mobin Hashimi'nin katılımlarıyla 'Afganistan'da Din ve Siyaset İlişkileri' semineri gerçekleştirildi.

Çevrim içi olarak düzenlenen seminere, konuşmacı olarak Pervan Üniversitesi Rektör Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Sayed Mobin Hashimi, İNÜGAM Müdürü Prof. Dr. Neslihan Durak, Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Önal ve İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cemil Oruç katıldı.

İNÜGAM tarafından düzenlenen seminerde, din ve siyaset ilişkilerini anlamak için ilk önce Afganistan'ın tanınması gerektiğinden söz eden Dr. Öğr. Üyesi Sayed Mobin Hashimi, Afganistan'daki din ve siyaset ilişkilerine değindi.

Dr. Öğr. Üyesi Hashimi, konuşmasında dinin siyaset üzerindeki etkisinden bahsederek, "Son dönem, 2001 sonrası dönem olarak ele alınan beşinci dönemdir. 2001 sonrasında Bonn Konferansı yapıldı. 2003 yılında ise yeni anayasa yazıldı ve bu anayasa biraz daha modern bir anayasaydı. Din ile siyaset ilişkisine bakıldığında da anayasanın ilk kısmında, 'halkın inancı İslam dinidir' denilmiştir. Burada dinin etkisi görülmektedir. Anayasanın birinci maddesinde Afganistan'ın yönetim şekli İslami Cumhuriyet'tir. Hem modern bir devlet hem de İslami bir devlettir. Anayasası dini bir devleti önermiştir. Hiçbir kanun İslam dinine karşı olamaz ve kanunlar İslam'a uygun yazılmalıdır. Din aynı zamanda siyaseti de etkilemiştir. Cumhurbaşkanı olmanın şartı Müslüman olmak denilmiştir. Afganistan'ın 2001 sonrası yapılanmasında da din ana taştır ve ana organdır. Uluslararası bazı insan hakları kabul edilmiş ama bazı haklar İslam'a ters düşmüştür" şeklinde konuştu.

Hashimi, Afganistan'ın nüfusunun yüzde 99'unun Müslüman olduğunun bu nedenle de dini otoritelerin her zaman dini egemenliğini korumaya çalıştığını ifade ederek konuşmasını sonlandırdı.

Seminer soru cevap bölümünün ardından sona erdi. - MALATYA

Afganistan'da Din ve Siyaset İlişkisi Semineri

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sezai Temelli Meral Akşener Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Abdullah Öcalan
Magazin Ezgi Mola Oğuzhan Koç Şafak Sezer Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Balotelli Mesut Özil Arda Kardeşler
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Derya Yanık Mehmet Topal
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Afganistan'da Din ve Siyaset İlişkisi Semineri - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.09.2021 11:56:24. #1.17#