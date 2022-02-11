ANKARA (DHA) - Afganistan'a ikinci 'iyilik treni' uğurlandı

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ) koordinasyonunda yardım kuruluşlarının da desteğiyle Afganistan halkı için toplanan 921 ton gıda, giyim, hijyen malzemelerini taşıyan ikinci insani yardım treni, Ankara'dan yola çıktı.

Afad koordinasyonunda temin edilen gıda, giyim, hijyen malzemelerinden oluşan 45 konteynerlik ikinci 'İyilik Treni'nin Afganistan seferi öncesi, tarihi Ankara Garı 1'inci Peron'da tören düzenlendi. Törene İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt, AFAD Başkanı Yunus Sezer, TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürü Hasan Pezük ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.

Konuşmaların ardından Ankara Müftüsü Yusuf Doğan'ın duasıyla iyilik treni, Afganistan'a hareket etti.

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Şifanur SANSAR- Muhammet BAYRAM/ ANKARA, -