Demet Akalın, Afgan mültecilerin eğlendiği videoyu paylaşarak isyan etti: Ülkemde istemiyoruz

Türkiye'nin çeşitli yerlerinde çıkan yangınlara ettiği yardımlarla adından söz ettiren Demet Akalın, Afgan mültecilerin parkta otururak eğlendiği bir videoyu paylaşarak "Acımıza saygıları yok. İstemiyoruz ülkemde" diyerek tepki gösterdi.

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, ülkenin çeşitli yerlerinde başlayan yangınların ardından yardım toplamaya başladı. Kendi yardımlarıyla illere ürün gönderen Akalın, evsiz kalan afetzedelere de bizzat yardım etti. Yangınla ilgili paylaşımlarına devam eden şarkıcı, bir de Afgan göçmenlere sitem etti.

"ACIMIZA SAYGILARI DA YOK"

Aktif olarak kullandığı Instagram hesabından Afgan mültecilerin parkta eğlendiği bir videoyu paylaşarak "Acımıza, yangına, bize saygıları da yok. Hepsi aslan gibi Afgan. İstemiyoruz ülkemde bu kadar acımız varken" dedi.

"3,5 MİLYON AFGAN GELECEKMİŞ, NE YAPACAĞIZ BİLMİYORUM"

Demet Akalın daha önce de 3,5 milyon Afgan mültecinin Türkiye geleceği yönündeki iddia için "Radyoda duydum şuan 3,5 milyon Afgan yolda geliyormuş. 200 binden fazlada şuan Türkiye'deymiş. Ne yapacağız valla merak ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.