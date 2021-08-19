Afetlere Hazırlık İçin HİASD ve Belediye İş Birliği Yapacak
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Afetlere Hazırlık İçin HİASD ve Belediye İş Birliği Yapacak

Afetlere Hazırlık İçin HİASD ve Belediye İş Birliği Yapacak
Bültenler - Haberler | Güncel

Herkes İçin Acil Sağlık Derneği ( HİASD ) başkanı Dr. Ülkümen Rodoplu, dernek Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i makamında ziyaret etti…

Ziyaretin başında HİASD çalışmaları hakkında Başkan Soyer'e bilgi veren Dr. Ülkümen Rodoplu, konuşmasına şöyle devam etti: "HİASD, acil tıp, ilkyardım, afetlere hazırlık konularında bilimsel çalışmalar yapan bir dernektir. Özellikle afet yönetimi konusunda ben ve ekip arkadaşlarımın ciddi deneyimleri vardır. Bu deneyimlerimizi başta İzmir olmak üzere, bölgemiz ve Türkiye'miz ile paylaşmak isteriz".

Dr. Rodoplu, HİASD'ın kurulduğu 2010 yılından bu yana ilkyardım ve afetlere hazırlık konularında eğitimler verdiğini anlattı. 'ACİL KOMŞUM' eğitimi ile 3000'den fazla kişiye uygulamalı ilkyardım eğitimleri verdiklerini söyledi.

Dr. Ülkümen Rodoplu sözlerini şöyle tamamladı: "İklim Değişikliği ile birlikte küresel ısınma etkilerini yurdumuzda yaşamaya başladık. Deprem, sel, kasırga gibi doğal afetler yanında orman yangınları ile sarsıldık. Belli ki önümüzdeki yıllarda bu afetler artarak devam edecek. Afet Yönetimi ve afetlere hazırlık konularında ne kadar eksiğimiz olduğunu geçtiğimiz günlerde yaşayarak gördük. Ben ve arkadaşlarım bu konularda İzmir BŞB görevlileri ile işbirliği yapmaya hazırdır".

Başkan Tunç Soyer, HİASD Yönetim Kurulu Üyelerini tek tek tanıdıktan sonra, ziyaretleri için teşekkür etti ve şunları söyledi: "Anlattıklarınız ve gönüllü olarak yaptıklarınız çok heyecan verici. Gerek orman yangınları ve gerekse sel felaketleri sonrasında hızla İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin destek yardımlarını afet bölgelerine ulaştırdık. İzmirli hemşehrilerimizin yardım ve afet yaşayan her bölgeye destek konulardaki hassasiyetlerini biliyorum."

Tunç Soyer şöyle devam etti: "Başta deprem, tsunami olmak üzere geçtiğimiz yıl kentimizde tüm afetleri yaşadık, sel ile mücadele ettik, kasırga gördük, yangınlar ile boğuştuk, afetlere hazır olmanın önemini bizzat yaşayarak öğrendik"

İzmir Büyüşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, dernek yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti ve afetlere hazırlık, afet yönetimi konularında işbirliği yapmak için ilgili birimlere direktif vereceğini söyledi.

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Kaynak: Bültenler

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