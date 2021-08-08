AFET MAĞDURU HAYVANLAR İÇİN HAÇİKO YAŞAM ÇİFTLİĞİ KURULUYOR

HAYVANLARI Çaresizlik ve İlgisizlikten Koruma Derneği (HAÇİKO), afet bölgelerinde kalabalık bir ekiple arama, kurtarma, tedavi ve bakım çalışmalarını yaptığı hayvanların, ömürlerinin kalan bir kısmını daha mutlu geçirmelerini sağlamak amacıyla İstanbul'da HAÇİKO Yaşam Çiftliği kuruyor.

HAYVANLARI Çaresizlik ve İlgisizlikten Koruma Derneği (HAÇİKO), afet bölgelerinde kalabalık bir ekiple arama, kurtarma, tedavi ve bakım çalışmalarını yaptığı hayvanların, ömürlerinin kalan bir kısmını daha mutlu geçirmelerini sağlamak amacıyla İstanbul'da HAÇİKO Yaşam Çiftliği kuruyor. Derneğin kurucu Başkanı Ömür Gedik, Hayvanların hepsini kurtarıyoruz, tedavilerini yaptırıyoruz. Geri almak isteyen köylülerin hayvanlarını geri veriyoruz. 'Ama artık yaralandı, benim işime yaramaz' dedikleri hepsine sahip çıkıyoruz. İşte onların hepsi HAÇİKO Yaşam Çiftliği'nde ömürlerinin kalan kısmını mutlu bir şekilde geçirecekler dedi.

Dernek olarak ilk günden beri sahada olduklarını belirten HAÇİKO Kurucu Başkanı Ömür Gedik Önce Manavgat tarafında başladı. Biz ekiplerimizi ilk önce Manavgat ve Antalya tarafına yolladık. Sonrasında Marmaris'ten haberler gelmeye başladı. Sonra Bodrum, Muğla ama aynı zaman da eş zamanlı olarak da Van'da sel felaketi yaşandı ve orada da büyükbaş, küçükbaş hayvanların selde sürüklenerek ciddi şekilde yaralandığı haberini aldık. Bir ekibimizi de Van'a yolladık. Türkiye'nin çeşitli yerlerinde bir yerde yangın, bir yerde selle mücadele eden HAÇİKO ekiplerine ben hepsine buradan çok çok teşekkür ediyorum dedi.

HEPSİNİ KURTARIYORUZ TEDAVİLERİNİ YAPTIRIYORUZ

Canla başla çalıştıklarını söyleyen Gedik, Yangın içinde kalan arkadaşlarımız oldu. Hayati tehlike atlatan arkadaşlarımız oldu. Ama Ceyhun arkadaşımızın bir cümlesi var. Beni çok gerçekten duygulandırmıştı; 'Ben bu yolda ölüme varım, yeter ki canları kurtaralım' diyordu. HAÇİKO böyle bir ekip ve gerçekten de kurtulan hayvanların tedavilerine hemen başlandı. Hatta ailesi yangında vefat eden bir köpeği hemen aldık, tedavisini yaptırdık. Onu da çocuklarına kavuşturduk. Aldığımız hayvanlar sadece kedi, köpek değil. Yangın nedeniyle genellikle büyükbaş, küçükbaş hayvanlar kaplumbağalar bazen kuşlar onlarda şans eseri kurtardıklarımız oluyor. Hepsini kurtarıyoruz, tedavilerini yaptırıyoruz. Tedavileri, hava orada çok sıcak olduğu için sahada, çadırlarda yaptırmak yerine ağırlıklı olarak veterinerlere götürmeyi tercih ediyoruz ki doğru ortamda tedavi ettirebilelim. Geri almak isteyen köylülerin, hayvanlarını geri almak isteyenlerin hepsini geri veriyoruz. 'Ama artık yaralandı, benim işime yaramaz' dedikleri hepsine sahip çıkıyoruz. İşte onların hepsi HAÇİKO Yaşam Çiftliği'nde ömürlerinin kalan kısmını mutlu bir şekil de geçirecekler. HAÇİKO Yaşam Çiftliği'nin bir özelliği de bu yangın afet ve ya bizim tecavüz mağduru kedi köpeğimiz de var dedi.

YENİ YAŞAM MERKEZİMİZDE BİRÇOK FARKLI ŞEYİN BİR ARADA OLDUĞU KOMPLEKS OLACAK

Hayvanların huzur içinde yaşadıkları bir yerin olmasını istediklerini söyleyen Gedik, Bunun yanı sıra çocuklar içinde bir eğitim merkezi olacak. Orada bir hayvanların figürlerden oluşan bir oyuncak müzesi. Sadece hayvanlardan oluşan bir eğitim merkezi, bir seminer merkezi, bir sinema salonu. Hayvanlarla ilgili çevreyle ilgili. Biz sadece hayvan değil, ormanları da korumamız gerektiğini biliyoruz. Çünkü orman sadece ağaç değil, içinde binlerce canlı ve milyonlarca hayvanı da barındırıyor. Bu yüzden dediğim gibi seminer merkezin de bize çok destek olan oyuncu, şarkıcı, sanatçı, yazarlar var. Çocukları onlarla buluşturmayı planlıyoruz. Bu yeni yaşam merkezimiz de bir çok farklı şeyin bir arada olduğu kompleks olacak. Bir tarafta idari binaların, müzenin bir tarafta müzenin eğitim merkezinin, sinema salonunun olduğu bir bina diğer tarafta da bu hayvanların yaşadığı mutlu bir şekilde yaşadığı doğal ortamlarına en yakın şekilde yaşadığı çiftliğimiz olacak şeklinde konuştu.

BİR BEZLE SARSINLAR HAREKET ETTİRMEDEN

Yangınların devam ettiğini belirten Gedik, Oralarda ilk müdahale edenlere şunu söylüyorum; Her bölge de HAÇİKO ekipleri var. Lütfen bizi arasınlar. İlk müdahale de lütfen soğuğa alma, çok normal bir refleks. 'Yangından kurtardık, hemen bir buza yatıralım'. Kaplumbağalara çok yapan oldu. Buza yatıralım işte soğuk tutalım. Hemen değil, zaten vücut ısıları çok düşmüş oluyor. Lütfen güvenli bir yere alsınlar çok fazla hareket ettirmesinler. Bir bezle sarsınlar hareket ettirmeden. Hemen ekipleri arasınlar ve ilk müdahalenin yapılmasını sağlasınlar ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı