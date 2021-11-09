AFAD: Malatya'da enkazdan 13 kişi yaralı çıkarıldı (2) - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

AFAD: Malatya'da enkazdan 13 kişi yaralı çıkarıldı (2)

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
AFAD: Malatya'da enkazdan 13 kişi yaralı çıkarıldı (2)

'13 VATANDAŞIMIZ YARALI ÇIKARILDI'AFAD, Malatya'da çöken bina enkazından şu ana kadar 13 vatandaşın yaralı çıkarıldığını duyurdu.

MALATYA (DHA) - '13 VATANDAŞIMIZ YARALI ÇIKARILDI'

AFAD, Malatya'da çöken bina enkazından şu ana kadar 13 vatandaşın yaralı çıkarıldığını duyurdu. Açıklamada, "Malatya'da çöken bina enkazından şu ana kadar 13 vatandaşımız yaralı olarak çıkarılarak hastaneye sevk edilmiştir. Arama kurtarma ekipleri ile birlikte arama köpekleri ve AFAD mobil koordinasyon merkezi bölgeye ulaşmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz" denildi.


AFAD: Malatya'da enkazdan 13 kişi yaralı çıkarıldı (2)

AFAD: Malatya'da enkazdan 13 kişi yaralı çıkarıldı (2)

AFAD: Malatya'da enkazdan 13 kişi yaralı çıkarıldı (2)

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Malatya'da bir binada göçük meydana geldi

Malatya'da bir binada göçük meydana geldi

 Malatya'da binanın çökme görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı

Malatya'da binanın çökme görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı

 Malatya'da yıkılan binanın çökmeden önceki görüntüsü ortaya çıktı

Malatya'da yıkılan binanın çökmeden önceki görüntüsü ortaya çıktı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title