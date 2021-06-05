Afad Diyarbakır İl Müdürlüğü Afet ve Acil Durumlarda Gönüllerine Yönelik Yüz Yüze Eğitimlerine Devam Ediyor
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Afad Diyarbakır İl Müdürlüğü Afet ve Acil Durumlarda Gönüllerine Yönelik Yüz Yüze Eğitimlerine Devam Ediyor

Afad Diyarbakır İl Müdürlüğü Afet ve Acil Durumlarda Gönüllerine Yönelik Yüz Yüze Eğitimlerine Devam Ediyor
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AFAD Diyarbakır İl Müdürlüğü afet ve acil durumlarda gönüllerine yönelik yüz yüze eğitimlerine devam ediyor.

AFAD Diyarbakır İl Müdürlüğü afet ve acil durumlarda gönüllerine yönelik yüz yüze eğitimlerine devam ediyor.

AFAD Diyarbakır İl Müdürlüğü afet ve acil durumlarda yürütülecek faaliyetlerde, müdahale hızı yüksek, AFAD ekipleri ile organize bir şekilde çalışabilecek. Gönüllülerin kazanılması ve teşvik edilmesini amacıyla AFAD gönüllülük sistemine e-devlet üzerinden müracaat eden AFAD gönüllü kaydı yaptıran ve AFAD gönüllülük sisteminde yer alan uzaktan eğitim derslerini tamamlayarak yüz yüze eğitim almaya hak kazanan temel AFAD gönüllülerine eğitimler vermeye devam ediyor.

AFAD sivil savunma uzmanı gönüllü koordinatörü Ali İhsan Aslan, destek AFAD gönüllüsü seviyesine ulaşmaları için gönüllülere, hafif arama kurtarma, ilkyardım, yangın, KBRN ve insani yardım konularını içeren saha eğitimlerine bu haftada devam ettiklerini aktardı. Aslan grubun eğitimlerini uzman ekiplerden aldığını, katılım sağlayan tüm gönüllerin çabaları kendilerini mutlu ettiklerini vurguladı.

Diyarbakır Afet bilinci eğitmeni Mehmet Turgut Tayuzak, online eğitimlerin ardından yüz yüze eğitimini başarıyla tamamlayan AFAD gönüllülerin afet ve acil durum öncesinde, sırasında ve sonrasında meydana gelebilecek olaylarda arama kurtarmada destek elemanı olarak görev alabileceği durumuna geldiklerini kaydederek, bu hafta itibariyle Diyarbakır'da destek gönüllü sayısı 92 olduğunu belirtti. İHA

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Kaynak: Habermetre

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Afad Diyarbakır İl Müdürlüğü Afet ve Acil Durumlarda Gönüllerine Yönelik Yüz Yüze Eğitimlerine Devam Ediyor - Haberler
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