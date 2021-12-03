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ADÜ Rektörü Aldemir Tarım Bakanı Pakdemir ile görüştü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
ADÜ Rektörü Aldemir Tarım Bakanı Pakdemir ile görüştü

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli'yi ziyaret etti.

SELÇUK, İZMİR (İHA) - Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli'yi ziyaret etti.

ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, TBMM Kit Komisyon Başkanı ve Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Aydın Milletvekili Bekir Kuvvet Erim ile ADÜ öğretim üyeleri ile birlikte Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Bekir Pakdemirli'yi ziyaret etti. Ziyarette kestane ağaçlarında görülen hastalıkla biyolojik mücadele kapsamında geliştirilen çalışmalar Bakan Pakdemirli'ye sunuldu. - AYDIN

ADÜ Rektörü Aldemir Tarım Bakanı Pakdemir ile görüştü

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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