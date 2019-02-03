Adriana Lima'dan Metin Hara İtirafı: Beni Kullandı

Victoria Secret'ın ünlü meleklerinden olan Adriana Lima ve Türk yazar Metin Hara'nın aşkı çok konuşulmuştu. Metin Hara'nın reklam peşinde olduğu, ilişkinin proje olabileceği iddiası günlerce tartışılmış, iddialara Adriana Lima çıkan bu iddialara cevap vererek "Bizimle uğraşmayın, aşığım" demişti.

AYRILIK İDDİALARINI PAYLAŞIMIYLA YALANLAMIŞTI

Fakat ünlü çiftin arası bilinmeyen bir nedenden dolayı açıldı. Aralık ayında Adriana Lima sosyal medya hesabında Metin Hara'yı takipten çıkartarak şunları yazmıştı: "Kadınlar, siz kötü yetiştirilmiş erkekler için bir rehabilitasyon merkezi değilsiniz. Onu düzeltmek, değiştirmek, yetiştirmek ya da büyütmek sizin göreviniz değil. Siz bir yol arkadaşı arıyorsunuz; bir proje değil!" 10 Ocak'ta Amerika'ya giden Metin Hara konuşmaya ikna ettiği Adriana'yla el ele çekilmiş fotoğraflarını yayınlayarak 'ayrılmadık' demişti.

BARIŞMA YOK

O günden bu güne sessizliğini koruyan Lima'nın sosyal medyada Metin Hara'yı halen takibe almamış olması ve birlikte paylaşım da yapmaması 'barışmanın olmadığını' ispatladı.

"METİN BENİ KULLANDI"

Amerikan The People dergisi de, 'Haberimizi teyit ettirdik' diyerek ayrılığın doğru olduğunu belirtti. Derginin iddiasına göre Adriana, yakın çevresine Metin Hara'nın kendisini kullandığını söylemeye başlamış.