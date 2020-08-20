Adnan Şenses kimdir? Adnan Şenses hayatı ve biyografisi! Adnan Şenses doğum günü ne zaman? Türk müziğinin güçlü seslerinden Adnan Şenses ölüm yıl dönümü 25 Aralık'ta anıldı. 21 Ağustos 1935 doğumlu olan Adnan Şenses 25 Aralık 2013'te hayata veda etti. Peki Adnan Şenses kimdir? Adnan Şenses nereli? İşte Adnan Şenses hayatı ve Adnan Şenses biyografisi!

Türk sanat müziği şarkıcısı Adnan Şenses ölümünün 6. yılında sevenleri tarafından anıldı. Milyonların sevdiği sanatçı anılırken şarkıları tekrar hatırlandı. Peki Adnan Şenses nereli? Adnan Şenses kimdir? Adnan Şenses biyografisi ev Adnan Şenses hayatı!

ADNAN ŞENSES KİMDİR?

Türk sanat müziği şarkıcısı, besteci, söz yazarı ve oyuncu Adnan Şenses, 21 Ağustos 1935, Bursa'da doğmuş, 25 Aralık 2013, İstanbul'da vefat etmiştir.

ADNAN ŞENSES BİYOGRAFİSİ VE HAYATI

İlkokula Ankara İsmet İnönü İlkokulu'nda başlayan Adnan Şenses, tahsilinin devamını İstanbul'a taşındıkları Karagümrük İlk ve Ortaokulu'nda tamamladı. Ailesinin isteği üzerine marangozlukla ilgilenen Şenses, 1956 yılında çevresinin sesine verdiği ilgi doğrultusunda müzik hayatına atıldı. İlk musiki derslerini Suzan Yakar Rutkay'dan aldı.

İlk önce Ankara Radyosu'nda çalışan Şenses, 16 yıl burada hizmet etti. Ardından, ünlü gazinolarda çalıştı, 47 filmde başrol oyuncusu olarak görev aldı. Maksim Gazinosu'nda Zeki Müren ve Bülent Ersoy'dan sonra assolistlik yapan ilk sanatçılardandır. Sayısız plak ve birçok albüm yayımladı. Aynı zamanda çoğu albümünü de Almanya'da yayımladı. Tövbeler Tövbesi, Sabır Duası, Çok Üzgünsün Arkadaş, Doldur Meyhaneci, Neden Saçların Beyazlamış ve Kadehi Şişeyi Kırarım gibi Türk müziğinin birçok eserini ilk kez kendisi seslendirmiştir. 2013 yılında Sezen Aksu'nun hediye ettiği "Bekleyemedin mi?" ve "Kaybolan Yıllar" isimli şarkılarının da bulunduğu "Adnan Şenses Bir Efsanedir" albümünü yayınladı.

Mide kanseri nedeniyle tedavi altında bulunan Adnan Şenses, 25 Aralık 2013 tarihinde, tedavi gördüğü hastanede solunum yetmezliği sebebiyle hayatını kaybetti.[2] Cenazesi Teşvikiye Camii de kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığında toprağa verildi.

ADNAN ŞENSES NERELİ?

Adnan Şenses 1935 Bursa doğumludur.

ADNAN ŞENSES BİYOGRAFİSİ ŞARKILARI

1980 Adnan Şenses - İnci Şanlı

1981 25. Sanat Yılı

1981 Süper

1982 Almanya Hatıralarım

1983 Gönlüm Ve Ben

1983 Yansın Bu Dünya

1984 Adnan Şenses - Kamuran Akkor

1984 Gönlümde İsyan

1987 İsyan Ederim

1991 İlk Defa Ağladım

1992 Senede Bir Gün

1993 Gözümün Bebeği

1994 Dokunmayın Bana

1994 Şüphe

1994 Dönme Sevgilim

1995 Senin Olmaya Geldim

1995 Yağmur Gözlüm

1996 Nasihat

1997 Sensizliği Taşıyamam

2000 Elveda

2004 Sen İstemesen de

2006 Adnan Şenses Klasikleri

2013 Adnan Şenses Bir Efsanedir

ADNAN ŞENSES 45'LİK PLAKLARI

• 1964 Avare Şoför/ Güzel Gözlerine

• 1964 Bir Bakışta Vuruldum/ Gözlerine Bakarsın

• 1964 Gözlerine Bakarsın/ Hayatta Hiç Gülmedim

• 1964 Al Gönlünü Ondan Bana Ver/ Eller Ne Derse Desin

• 1964 Bahçemde Bülbül Öter

• 1965 Aşkımı Senden Gizledim (İlk Düzenleme)/ Yollarına Baka Baka (İlk Düzenleme)

• 1966 Meğer Sevmek Ne Zormuş/ Bu Dünya Yalancıdır

• 1966 Acı Sözlerle Ağlatma Beni/ Ömrüm Boyunca Kaçacak mıyım

• 1967 Güzel Gözlerine (İkinci Düzenleme)

• 1967 Ben Yalnız Seni Sevdim/ Ben Seni Sevdim Seveli Ellerin Oldun

• 1967 Senede Bir Gün/ Kimsesizim Bir Çare Öksüzüm

• 1967 Terk Edilen Sevgili/ Garipler Meyhanesi

• 1967 Izdırapla İnlerim/ Sokağın Ardındayım

• 1967 Arabacı/ Gönülden Yaralıyım

• 1967 Seni Bekleyeceğim/ Kumarda Kaybeden

• 1968 Sürmedim Bir Gün Sefa/ Dile Benden Ne Dilersen

• 1968 Yak Bir Sigara/ Sahte Gülüş

• 1968 Azize/ Bir Damla Gözyaşı

• 1968 Günahkar Kadın/ Güle Güle

• 1968 Hasta Ettin Beni/ Zehirledin Beni

• 1968 Bir Zamanlar Bir Yar Vardı/ Katil

• 1968 Dünyanın En Güzel Kadını/ Funda

• 1968 Aşkımı Senden Gizledim/ Avare Şoför

• 1968 Bir Damla Gözyaşı/ Felek Beni Sıladan Gurbete Saldı

• 1968 Gurbet Bana Mesken Oldu/ Gönül Senden Bıkmadan Gel

• 1968 Meyhanenin Duvarına Yaslandım/ Aşk Deryası

• 1969 Benim de Canım Var/ Agora Meyhanesi

• 1969 Çekerim Her Derdi/ Garip Kuşun Yuvası

• 1969 Seninle Başım Dertte/ Felek Beni Sıladan Gurbete Saldın

• 1969 Aşık Olan Garibin Derdi Biter mi/ Hayatta Hiç Gülmedim

• 1969 Aşkımı Senden Gizledim/ Yollarına Baka Baka Yoruldum

• 1969 Aşk Yalandır/ Bekliyorum Yolunu

• 1969 Leylam/ Sevemez Kimse Seni

• 1969 Son Ayrılık/ Seninle Başım Dertte

• 1969 Masamdaki Yerin Boş/ Yazık Oldu Bu Aşka

• 1969 Meyhanenin Duvarına Yaslandım/ Aşk Deryası

• 1970 Babaların Günahı/ Lekeli Kadın

• 1971 Kısmet/ Bir Daha Yıkmanı İstemiyorum

• 1971 Sabır Duası/ Güzel Gözlerine

• 1972 Aşkının Sarhoşuyum/ Elveda Meyhaneci

• 1972 Aşkın Kaderim Oldu/ Kırarsa Dost Kırarmış

• 1972 Adımı Kalbine Yaz/ Kaderimin Aynası

• 1973 Aşkta Çok Yenisin/ Sevda Gemisi

• 1973 İntizar/ Tövbeler Tövbesi

• 1973 Aşk Bilmecesi/ Garibin Aşkı

• 1974 Gençliğim Gidiyor/ Gittiğini Görmesin Gözlerim

• 1974 Nefret/ Yalancı Yarim

• 1974 Sabır Ver/ Garipler Kervanı

• 1974 Tanrım Beni Baştan Yarat/ Ömür Defteri

• 1975 Deli Gibi Sevdim/ Acı Hayat

• 1976 Yaralı Ceylan/ Bu Masalar Boş Kalmaz

• 1976 Çok Üzgünsün Arkadaş/ Kendi Utansın

• 1977 Gönül Bir Suç İşledi/ Dünya Dar Oldu

• 1978 Bir Tanrıyı Bir De Beni Unutma/ Yare Hasret

ADNAN ŞENSES FİLMLERİ

• 1960 Fakir Şarkıcı

• 1961 Ümitsiz Bekleyiş

• 1961 Minnoş

• 1961 Gönlüm Yaralı

• 1963 Avare Şoför

• 1964 Şu Kızların Elinden

• 1964 On Korkusuz Adam

• 1964 Anlatamam Utanırım

• 1965 Şıngırdak Melahat

• 1965 Melek Yüzlü Caniler

• 1965 Dağ Çiçeği

• 1966 Seni Bekleyeceğim

• 1966 Çılgın Gençlik

• 1966 Boğaziçi Şarkısı

• 1970 Çileli Bülbül

• 1971 Senede Bir Gün

• 1972 Cesurlar

• 1972 O Ağacın Altında

• 1973 Elbet Birgün Buluşacağız

• 1974 Eski Kurtlar

• 1975 Ah Nerede Vah Nerede

• 1977 Yansın Bu Dünya

• 1985 Çalınan Hayat

• 1986 Karım Beni Aldatırsa

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