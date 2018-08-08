Adnan Oktar Operasyonunda Tutuklanan Kediciklerin İlk İsteği Kuaföre Gitmek Oldu

Milliyet'in haberine göre, Adnan Oktar soruşturması kapsamında tutuklanan ve kamuoyunda 'Kedicik' olarak adlandırılan tutuklular, ilk isteklerini söyledi. Cezaevinde geçen 20 günün ardından ilk şoku atlatan tutuklulardan bazıları bakım yaptırmak için cezaevindeki kuaförün yolunu tuttu. Cezaevindeki kadın tutuklular tarafından işletilen kuaförde bakım yaptıran 'kedicikler' cezaevi hayatına alışmaya çalışıyor.

KEDİCİKLERİN İLK İSTEKLERİ KUAFÖR OLDU

Kocaeli, Gebze ve Tekirdağ'daki cezaevlerine nakledilen kedicikler aradan geçen sürenin ardından cezaevi şartlarına alışmaya başladı.Tutuklanmanın ve cezaevinde olmanın ilk şaşkınlığını üzerinden atan 'kedicikler', cezaevindeki sosyal imkanlardan da faydalanmaya başladı. Bu kapsamda bazıları cezaevi içinde yer alan ve kadın mahkumlar tarafından işletilen kuaföre gittiler ve ilk bakımlarını yaptırdılar. Cezaevindeki kuaförde ortalama bir kuafördeki hizmetlerin yer aldığı öğrenildi.

169 TUTUKLU VAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Oktar'ın "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "çocuğun cinselistismarı", "nitelikli cinsel saldırı", "şantaj", "mal varlığı değerlerini yurtdışına çıkarma" ve "cebir, şiddet ve tehdit kullanarak kişiyi hürriyetindenyoksun bırakma"gibi suçlardan tutuklanmasına karar verilmişti. Operasyonlarda 187 kişi gözaltına alınmış bunlardan 169'u tutuklanmıştı. İstanbul'da Metris ve Silivri cezaevlerine yerleştirilen bu tutuklular daha sonra civar illerdeki cezaevlerine dağıtıldı. Adnan Oktar Edirne'ye; Oktar Babuna Tekirdağ'a aralarında yapı açısından önemli birçok ismin bulunduğu bir grup da Kocaeli'deki F tipine gönderilmişti. Aynı şekilde kadın tutuklular da Kocaeli, Gebze ve Tekirdağ'daki cezaevlerine nakledilmişti. 25 Temmuz'daki bu nakiller kapsamında 14 kadın tutuklu da Kocaeli'deki T tipi cezaevine gönderildi.