Adnan Oktar, Kedicikleriyle İftar Yemeğine Çıktı, Masadaki Yemekler Herkesi Şaşırttı

Adnan Oktar, kedicikleri olarak tanınan grubuyla iftar yemeğine çıktı. Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflardaki yemekler dikkatlerden kaçmadı.

KEDİCİKLERİN ULTRA LÜKS İFTRA SOFRASI

Kediciklerden Tülay Kumaşçı ve Didem Ürer iftar yemeğindeki fotoğrafları "Cennet sofrası" notuyla paylaştı. İftar masasındaki havyarlı kanepe tabağı ise ultra lüks iftar olarak yorumlandı.

"HEYBETLİ CANIM AŞKIMLA İFTAR YEMEĞİ"

Kediciklerin Didem Ürer, iftar yemeğindeki fotoğrafı, "Hayatımın Anlamı Tek Aşkım ve en sevdiklerimle Muhteşem Cennet sofralarını andıran bir iftardaydık. Heybetli, canım aşkımla müthiş güzel bir iftar yemeğinde buluştuk. Hepsi birbirinden güzel, asil, kaliteli, değerli arkadaşlarımla On bir Ayın Sultanı Ramazan ayında daha birçok iftar sofralarında buluşmak dileğiyle. Herkese Hayırlı Ramazanlar dilerim. Aşkımla her yer cennet..."

Kedicikler, Ramazan ayı boyunca her akşam birinde iftar yapmaya devam edecek.

İşte kediciklerin verdiği iftar yemeğinden kareler...