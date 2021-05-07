Adnan Oktar'ın müritleri itirafçı olan kedicik Müge Öğütçü'ye Twitter'dan tepki gösteriyor
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Adnan Oktar'ın müritleri itirafçı olan kedicik Müge Öğütçü'ye Twitter'dan tepki gösteriyor

Adnan Oktar'ın müritleri itirafçı olan kedicik Müge Öğütçü'ye Twitter'dan tepki gösteriyor
Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Geçtiğimiz haftalarda itirafçı olan ve tüm yaşadıklarını anlatan Adnan Oktar'ın kediciği Müge Öğütçü, Twitter'da "Para bitti Müge gitti" etiketiyle trend oldu. Oktar'ın müritleri, örgütle ilgili her şeyi itiraf eden Öğütçü'ye Twitter'dan tepki gösteriliyor.

Adnan Oktar ve 13 yakın müridinin 9 bin 803 yıl 6'şar ay hapis ve 400'er bin lira ceza aldığı davada, kediciklerden Müge Öğütçü de 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Karar kesinleşene kadar ev hapsinde tutulan 52 yaşındaki Müge Öğütçü, İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdiği mektupta etkin pişmanlıktan faydalanmak istediğini belirterek örgütle ilgili itiraflarda bulundu. Bu hamlesiyle Oktar'ın müritlerinin tepkisini çeken kedicik Müge Öğütçü, Twitter'da gündem oldu.

İTİRAFÇI OLUP YAŞADIKLARINI ANLATTI

Gönderdiği mektupta Boğaziçi Üniversitesi Mütercim-Tercümanlık Bölümü'nden mezun olduğunu yazan Öğütçü, Adnan Oktar'ın Dragos'taki örgüt merkezinde 3 kez tecavüze uğradığını söyledi. Oktar'dan yıllarca dayak yediğini belirten kedicik Öğütçü, "Oktar'ın talimatıyla bikinili, mayolu ve çıplak fotoğraflarım çekildi. Niyetleri beni cinsel içerikli film yıldızı gibi gösterip, örgüte girince düzeldiğimi iddia etmekti" gibi ifadeler kullandı.

Adnan Oktar'ın müritleri itirafçı olan kedicik Müge Öğütçü'ye Twitter'dan tepki gösteriyor

TWITTER'DA TEPKİ YAPIYOR

Oktar'ın yakınları, örgütte olduğu dönemde zenginlik içinde sevgi dolu bir hayat yaşadığını ileri sürdükleri Öğütçü'nün imkanlarını kaybettikten sonra itirafçı olduğu belirterek tepki gösterdi. "Para bitti Müge gitti" etiketiyle Twitter'da trend listesine giren Müge Öğütçü için "30 yıldır sağlığı ile ilgilenen vefakar ve çilekeş arkadaşlarına iftira atıp kurtulmaya çalışıyor" ve "Bu iyilikleri, fedakarlıkları çoğu anne baba evladına yapmaz" yorumları yapılıyor.

İşte itirafçı olan Müge Öğütçü için yapılan bazı paylaşımlar...

Adnan Oktar'ın müritleri itirafçı olan kedicik Müge Öğütçü'ye Twitter'dan tepki gösteriyor
Adnan Oktar'ın müritleri itirafçı olan kedicik Müge Öğütçü'ye Twitter'dan tepki gösteriyor
Adnan Oktar'ın müritleri itirafçı olan kedicik Müge Öğütçü'ye Twitter'dan tepki gösteriyor
Adnan Oktar'ın müritleri itirafçı olan kedicik Müge Öğütçü'ye Twitter'dan tepki gösteriyor
Adnan Oktar'ın müritleri itirafçı olan kedicik Müge Öğütçü'ye Twitter'dan tepki gösteriyor
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Ecem Altan
Magazin Sorumlusu

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