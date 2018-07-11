Adnan Oktar'ın Karanlık Geçmişinden Şok Detay: Siyaset Ve Sanat Dünyasından Birçok İsme Şantaj Yapmış

Tüm Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşen Adnan Oktar ve yanındaki 235 kişi, çocuk istismarı başta olmak üzere bir çok suçtan dolayı operasyonla gözaltına alındı. Adnan Oktar ve ekibine yönelik operasyonda ise şok eden detaylar gün yüzüne çıkıyor. Adnan Oktar'ın geçmişi ile ilgili iddiaların en önemlisi ise ünlü isimlere yaptığı şantaj oldu.

İşte Adnan Oktar'ın karanlık geçmişindeki şok gerçekler;

1999'DA AYNI SUÇLAMALARDAN GÖZALTINA ALINMIŞTI

Adnan Oktar'a bugün gözaltına alınmasına neden olan suçlamaların benzerleri 12 Kasım 1999'da yapılan polis baskınında da yöneltildi. İstanbul polisi, 12 Kasım 1999'da 50 adrese birden düzenlediği baskınlara gerekçe olarak Adnan Oktar ve ekibini "şantaj çetesi" olarak suçladı. İşte o operasyonun ardından Adnan Oktar'ın polisteki ifadesi olara Hürriyet gazetesinde yayınlanan haberden bazı bölümler...

ŞANTAJLA LİSTESİNDEKİ KİŞİLERİ SİNDİRMEYE ÇALIŞTI

"Adnan Oktar'ın polisteki ifadesinde sindirmek istediği kişilere 'imamlar'ı aracılığıyla komplo düzenlettiğini itiraf etti. Oktar, polisteki ifadesinde, imamlarına emir vererek, cinsi münasebette bulunurken gizli video görüntülerini çektirdiği ya da pornografik görüntülere fotomontaj yaparak basın kuruluşlarına ve yakın çevrelerine göndererek sindirmeye çalıştığı kişilerin listesini de açıkladı."

LİSTEDE SİYASET VE SANAT CAMİASINDAN ÖNEMLİ İSİMLER VAR

"Adnan Oktar, Emniyet'te verdiği ifadede manken Ebru Şimşek, dansözler Leyla Adalı ve Tanyeli'ye 'fahişe oldukları için' şantaj yaptırdığını itiraf etti. Oktar'ın itiraflarına göre, şantaj listesinde politika dünyasından Mesut Yılmaz, Mehmet Ağar, Celal Adan, Meral Akşener; basın sektöründen de Dinç Bilgin, Zafer Mutlu, Fatih Altaylı, Ayşe Özgün, Ayşe Arman ve Savaş Ay'ın adı yer aldı. Hoca'nın imamları, Semra Özal'ın papatyalarından Nadire İçkale ile Eyilik Ailesi'ne de şantaj yapmışlar."