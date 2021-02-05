Adnan Kahveci vefatının 28'inci yılında mezarı başında anıldı

Eski bakanlardan Adnan Kahveci, geçirdiği ölümünün 28'inci yıldönümünde Kartal'daki mezarı başında anıldı.

1993 yılında geçirdiği trafik kazası sonucu kızı ve eşiyle birlikte hayatını kaybeden eski Gümrük ve Maliye Bakanı Adnan Kahveci, vefatının 28'inci yılında Yakacık Mezarlığındaki kabri başında düzenlenen törenle anıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'yla başlayan anma programında Adnan Kahveci için Kur'an-ı Kerim okunarak dualar edildi.

Anma törenine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ile siyasi partilerin ilçe belediye başkan adayları, Adnan Kahveci'nin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"ADNAN KAHVECİ ÜLKESİNE TUTKUYLA HİZMET EDEN BİRİYDİ"

Adnan Kahveci'yi anma programında konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, " Adnan Kahveci'yi anma töreninde sizlerle olmaktan büyük gurur ve onur duyuyorum. Adnan Kahveci'yi sevgi, saygı ve minnetle anıyorum. Bazı insanlar hizmetleri, tavır ve davranışlarıyla halkın gönlünde yer edinmiştir. ve hiçbir zaman geçmez. Adnan Kahveci her zaman anılarımızda duruşu, kimliği ve devlet adamlığıyla yerini muhafaza etmiştir. Adnan Kahveci kendisini yetiştiren ülkesine tutkuyla hizmet eden biridir. Türkiye Cumhuriyeti'ni yüceltmek ve yükseltmek için var gücüyle çalışmış biridir" dedi.

"ADNAN KAHVECİ DEVLET ADAMLIĞI KELİMESİNİN TAM KARŞILIĞIDIR"Adnan Kahveci'yi anma törenine ev sahipliği yapmış olmanın mutluluğunu yaşadığını söyleyen Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, "Adnan Kahveci'yi anlayabilen ve onun yolunda gitmeye çalışan siyasetçilerin hala var olduğunu bilmenizi istiyorum. Siyaset üstü bakmanın ne demek olduğunu Adnan Kahveci'nin ardından gelen nesillerde anlayacaktır. Adnan Kahveci devlet adamlığı kelimesinin tam karşılığıdır. Adnan Kahveci Türkiye'nin bir değeri olsa da benim açımdan Kartal'ında bir değeridir. Kartal'ın her bir köşesinde Adnan Kahveci ile ilgili iyi anılar vardır. Adnan Kahveci'ye Allah'tan rahmet diliyorum" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Esma MURAT