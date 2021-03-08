Adıyaman Tabipler Odası Başkanı: Koronavirüs savaşında kurallara uyarak kahraman olabiliriz
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Adıyaman Tabipler Odası Başkanı: Koronavirüs savaşında kurallara uyarak kahraman olabiliriz

08.03.2021 14:08 | Son Güncelleme: 08.03.2021 14:11
Adıyaman Tabipler Odası Başkanı: Koronavirüs savaşında kurallara uyarak kahraman olabiliriz

ADIYAMAN Tabipler Odası Başkanı Erdoğan Altunbaş, Türkiye'nin koronavirüs risk haritasında Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesindeki tek yüksek riskli il grubunda yer alan Adıyaman'da vatandaşlara kurallara uymaları çağrısında bulundu.

ADIYAMAN Tabipler Odası Başkanı Erdoğan Altunbaş, Türkiye'nin koronavirüs risk haritasında Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesindeki tek yüksek riskli il grubunda yer alan Adıyaman'da vatandaşlara kurallara uymaları çağrısında bulundu. Vaka artışının kurallara uyulmamasından kaynaklandığını ifade eden Altunbaş, "Adıyaman'ın maviye dönmesi bizim ellimizde. Bunu bir savaş olarak düşünün ve koronavirüs savaşında kurallara uyarak kahraman olabiliriz" dedi.

Adıyaman Tabipler Odası Başkanı Erdoğan Altunbaş, koronavirüste yüksek riskli iller arasında yer alan Adıyaman'daki vaka artışının önüne geçilmesinin kurallara uyulması ile mümkün olacağını ifade etti. Uyarı ve idari para cezalarına rağmen vaka artışlarını sadece alınacak önlemlerle önüne geçileceğini vurgulayan Altunbaş, "Sonuçta insanların kendi sağlığını ilgilendiren bir sorun var ve vatandaşların bu konuda duyarlı olması gerekiyor" dedi.

İnsanların bir araya gelmekten kaçınmaları ve maske kuralına çok dikkat edilmesi gerektiğine dikkat çeken Altunbaş, şöyle konuştu: "Yüksek risk grubunda oldukları için öncelikle 65 yaş üzerindeki vatandaşlarımızın, mutlaka aşı olması konusunda duyarlı olması gerekiyor. Adıyaman'ın risk haritasında renginin maviye dönmesi bizim elimizde. Koronavirüsle mücadeleyi bir savaş olarak düşünün ve bu savaşta kahramanlık yapmak isteyenler kurallara tam olarak uymalı. Adıyaman'ı risk haritasında mavi renkte görmek istiyorsanız mutlaka kendinize ve çevrenize dikkat etmelisiniz ve uyarmalısınız."Uzman doktor Ramazan Çelik ise koronavirüsün yayılımının önlenmesi noktasında herkesi maske, mesafe ve hijyen kuralından taviz vermemeye çağırdı.

Kent sakinleri ise birçok kişinin polisi görmeden maske takmadığını ve bunun da vaka sayısını arttırdığını savunarak, herkesi kurallara uymaya davet etti.


Adıyaman Tabipler Odası Başkanı: Koronavirüs savaşında kurallara uyarak kahraman olabiliriz
Adıyaman Tabipler Odası Başkanı: Koronavirüs savaşında kurallara uyarak kahraman olabiliriz
Adıyaman Tabipler Odası Başkanı: Koronavirüs savaşında kurallara uyarak kahraman olabiliriz

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mahir ALAN

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