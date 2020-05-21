7 yaşındaki öz oğlunu ve yengesini öldüren bipolar kadın, sokakta dolaşırken yakalandı
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7 yaşındaki öz oğlunu ve yengesini öldüren bipolar kadın, sokakta dolaşırken yakalandı

Adıyaman'da, bipolar hastalığı nedeni ile tedavi gören kadın, tartıştığı yengesi ile 7 yaşındaki öz oğlunu boğazlarından keserek öldürdü. Olay sonrası kaçan kadın, sokakta dolaşırken yakalandı.

21.05.2020 09:27 | Son Güncelleme: 21.05.2020 09:55

Adıyaman'da, bipolar hastalığı nedeni ile tedavi gören Zeynep D. (27), tartıştığı yengesi Sultan D. (36) ile kendi oğlu Ali D'yi (7) boğazından bıçaklayarak öldürdü. Olay sonrası kaçan Zeynep D, sokakta dolaşırken yakalandı. Gözaltına alınan Zeynep D, polislere öldürdüğü oğlunun durumunu sordu.

ÖZ OĞLUNUN VE YENGESİNİN BOĞAZINI KESTİ

Olay, akşam saatlerinde Karapınar Mahallesi'nde meydana geldi. Bipolar hastası Zeynep D. ile yengesi Sultan D. arasında evde bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Zeynep D., mutfaktan aldığı ekmek bıçağı ile Sultan D. ve kendi oğlu Ali D.'nin boğazını kesti. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Sultan ve Ali D., doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

POLİSE ÖLDÜRDÜĞÜ OĞLUNUN DURUMUNU SORDU

Polis ekipleri, olay sonrası kaçan Zeynep D.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, Zeynep D.'yi sabaha karşı sokakta dolaşırken yakalayarak gözaltına aldı. Hastaneye sağlık kontrolüne getiren Zeynep D., polislere öldürdüğü oğlunun durumunu sordu.

Zeynep D., daha sonra sorgulanmak üzere Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

7 yaşındaki öz oğlunu ve yengesini öldüren bipolar kadın, sokakta dolaşırken yakalandı

Kaynak: DHA

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