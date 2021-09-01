Adıyaman'da tarlada çalışıp sınava hazırlanan genç kız tıp fakültesini kazandı
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Adıyaman'da tarlada çalışıp sınava hazırlanan genç kız tıp fakültesini kazandı

Adıyaman'da tarlada çalışıp sınava hazırlanan genç kız tıp fakültesini kazandı
Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde yaşayan Hatice Ünlü, tütün tarlasında çalışırken hazırlandığı Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) kazandığı derecelerle tıp fakültesine yerleşti.

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde yaşayan Hatice Ünlü, tütün tarlasında çalışırken hazırlandığı Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) kazandığı derecelerle tıp fakültesine yerleşti.

Ünlü ailesinin 3'üncü çocuğu olan Hatice Ünlü, girdiği YKS sınavının ardından İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesini tam burslu olarak kazandı.

Hatice Ünlü, AA muhabirine, sınav sonuçlarında Adıyaman birincisi ve Türkiye 107'ncisi olduğunu söyledi. Başarısının sırrını düzenli ve disiplinli çalışmak diye tanımlayan Ünlü, "Derslerime, mantığını anlayarak çalıştım, hocalarım ve ailem bana destek oldular. Anneme de yardım ediyordum. Tarlamızda tütün ekiyoruz, sınav öncesinde tarlada da çalışıyordum ve eve gelince ilk işim ders çalışmak oluyordu. Günde yaklaşık 5 saat kadar ders çalışıyordum." diye konuştu.

Hiçbir zaman cep telefonunu olmadığını aktaran Ünlü, "Benim sosyal medya hesabım yok, telefon kullanmıyorum. Bol bol ders çalışıp kitap okuyorum. Buradan arkadaşlarıma ise sosyal medyada zaman harcayacaklarına bol bol kitap okumalarını ve ders çalışmalarını öneririm." ifadelerini kullandı.

Baba Mehmet Ünlü de 4 kız çocuk babası olduğunu ve hepsinin birbirinden başarılı olduğunu anlattı. Sınıf öğretmeni olduğunu ancak çiftçilikle de ilgilendiğini dile getiren Ünlü, "Kızım Hatice, anasınıfından itibaren, başarılı ve zeki ama başarının merkezinde kitap okumak var çünkü biz ailecek her akşam düzenli olarak kitap okuyoruz." dedi.

Kızının başarısında kendi gayretlerinin olduğunu söyleyen baba Ünlü, şunları kaydetti:

"Kızımı dershaneye göndermedim, evde çalıştı, özel ders de almadı. Disiplinli ve düzenli olarak ders çalıştı.Tarlada tütünle uğraştığımız için gelip bize yardım da ediyordu. Kızımla gurur duyuyorum. Herkese bol bol kitap okumayı ve disiplinli ders çalışmayı öneriyorum."

İlçe Milli Eğitim Müdürü Resul Acar ise Hatice Ünlü'nün tüm ilçe için gurur kaynağı ve tüm gençlere örnek olduğunu ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül

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